Muksat’tan Tiyatro Etkinliği

Muş Kültür Sanat ve Tiyatro Derneği (MUKSAT) tarafından tiyatro gösterisi yapıldı.Muş’ta sanatseverler tarafından kurulan MUKSAT; kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenlemeye başladı. Kısa bir süre önce kurulan derneğin ilk faaliyetleri arasından ‘Çileli Öğretmen ve Garip Hastalar’ adlı tiyatro gösterisi yer aldı. Muş Öğretmenevi gösteri salonunda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bundan sonra çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirten Dernek Başkanı Osman Subaşı, kendi imkanları ile tamamen gönüllü üyelerden oluşan derneğin Muş’ta sanatsal etkinliklere katkı sağlayacağını vurguladı. Subaşı, bu yıl içinde birçok etkinlikle Muş halkının huzuruna çıkacaklarını ifade etti. Subaşı, “Dernek yönetim kurulu ve üye arkadaşlarımızla birlikte çok verimli ve uyum içinde çalışıyoruz. Bu çalışmanın da birçok güzel sonuçlar doğuracağına olan inancımız tamdır. Hedefimiz sosyokültürel yönden geri kalmış ilimize olumlu kazanımlar oluşturmaktır” dedi.Subaşı; fotoğrafçılık, gezi, tiyatro ve konser etkinliklerine yoğunlaşacak olan derneğin önümüzdeki günlerde de ses getirecek çalışmalara imza atacağını sözlerine ekledi.