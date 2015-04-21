Kampüs Anaokulu Ve İlkokulu Tamamlandı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) akademik ve idari personellerinin çocuklarına en iyi şartlarda eğitim sağlamak amacıyla kampüs içinde yapımına başlanan anaokulu ve ilkokul projesi tamamlandı.2015-2016 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmesi öngörülen okullarda çocukların eğitimlerini destekleyecek birçok olanak bulunuyor. En ince ayrıntının bile düşünüldüğü okulda engelli öğrenciler de unutulmadı. Engelli öğrencilerin sınıflarına rahat ulaşmalarını sağlamak için özel asansör yapıldı. Toplam kapalı alanı 3 bin metrekare olan okulun anaokulu binasında 4, ilkokul binasında ise 12 derslik bulunuyor. Bunun yanı sıra öğrenciler, binalarda yer alan bilgisayar laboratuarı ve kütüphane gibi imkânlarından da faydalanabilecek. Ayrıca okullarda öğrencilerin alışveriş yapabileceği bir kantin ve anaokulu öğrencilerinin öğle yemeğini yiyebilecekleri bir yemekhane de bulunuyor.