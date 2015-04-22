Eğitimli Çobanlara Sertifikaları Verildi

Muş’un Bulanık Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün (İŞKUR) işbirliğiyle düzenlenen "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" eğitimini başarıyla tamamlayan 10 kursiyere sertifikaları verildi.Bulanık Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Naci Zırhlı’nın makam odasında düzenlenen törenle 10 kursiyere sertifikaları verildi. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sürü yönetimi eğitimi alanlara devlet desteğinde öncelik tanınacağını dile getiren Zırhlı, üreticilere hayvan sayısını artırmaları çağrısında bulundu. Zırhlı, “Proje kapsamında atıl işgücü niteliğinde hedef grup, deneyimli ve sertifikalı işgücüne dönüştürülecek ve dolaysıyla hem istihdam hem de küçükbaş hayvancılığın verimli ve kaliteli bir şekilde gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca Bakanlığımızca 350 baş anaç olmak kaydıyla 500 küçükbaş hayvan varlığı olan işletmelere sürü yönetimi elemanı çalıştırdığı takdirde 5 bin TL destekleme verilecek" dedi.Kursiyerlere eğitim veren Bulanık İlçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veteriner hekimlerinden Osman Çolak ise, Sürü Yönetimi Elemanı Benim adlı proje kapsamında açılan kursta; koyun ağılı ve keçi barınağı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanların besleme ve bakımını yapabilme, çoğaltabilme, bulaşıcı ve yetiştirme hastalıklara karşı koruyabilme ve mücadele edebilme, biyogüvenlik uygulamalarına hakim olma, sağım yapabilme yeteneği kazandırma konularında eğitim verildiğini söyledi.Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.