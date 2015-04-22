Yerleşik Yabancılar Suya Kavuştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Alman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Seydikemer Sahilceylan Mahallesi’ni suya kavuşturdu. Ekipler, 6 yıldır suyu olmayan Sahilceylan Mahallesi’ndeki 48 apart ve 20 villanın su ihtiyacını gidermek için yoğun mesai harcadı. Seydikemer Bölgesi’nde çalışmalarını sürdüren 6. Bölge Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahilceylan Mahallesi’ndeki evler için bölgeye pompa yardımıyla 500 metre içme suyu şebeke hattı çekerek su getirdi.Sahilceylan’ın turizm açısından çok tercih edilen mahallelerden birisi olduğunu belirten MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, “Bölge doğayla iç içe, sakin ve ormanlık alan içerisinde olduğu için turistler tarafından çok tercih ediliyor. Dağlık ve engebeli olduğu için mahallemize hiç su verilememiş. Susuzluk nedeniyle de turistlerimiz burada yeterince kalmıyorlardı. Ekiplerimiz pompa yardımıyla bölgeye 500 metrelik içme suyu hattı döşedi. Bölgenin su sorunun bu şekilde çözdük. Hiçbir bölgemizin su sorunu kalmayana kadar çalışmalarımız aralıksız sürecek” dedi.