Ölüdeniz’de Platform Eylemi

Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belcekız Plajı’na kafe amaçlı kurulan platformun bulunduğu yerden kaldırılıp denize 25-30 metreye kurulmasına tepki gösteren çevreciler, kumsaldaki tüm platformları kaldırılmasını istedi.Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçuş yapan pilotların iniş yaptığı plajın denize yakın bir noktasına demir korkuluklar üzerine kafe amaçlı inşa edilen platforma, Likya Koruma Platformu (LİKOP) üyeleri ile yamaç paraşütü pilotları tepki gösterdi. Belcekız Plajı’nda toplanan eylemciler yapının kaldırılması için “Ölüdeniz halkındır, halkın kalcak” şeklinde bir süre slogan attı.Grup adına basın açıklamasını okuyan TEMA Vakfı Fethiye Temsilcisi Okyay Tirli, plajdaki kafenin acilen kaldırılmasını istedi. Ölüdeniz’in dünyanın sayılı doğal plajları arasında yer aldığını kaydeden Tirli, ilgililerin plajı ticari amaçlı gördüğünü belirtti. Tirli, kıyı kanuna göre yasa dışı olan bu yapının kaldırılması için gereken şikâyetlerin yapıldığını, Fethiye Belediyesi’nin de yapının kaçak olduğuna dair tutanak tuttuğunu ileri sürdü. Fethiye Kaymakamlığına da gereken suç duyurusunda bulunduklarına işaret eden Okyay Tirli, "Dünyanın en gözde plajı olan Ölüdeniz Belcekız Plajı, bu yapı yüzünden dünya sıralamasından çıkarılmıştır. Ayrıca halkımız ve yabancı misafirlerimiz güneşlenirken plajın ortasındaki kafe de içki içilmesi ve oturulmasını ahlaki bulmuyoruz" dedi.Tirli, toplumsal barışı koruyarak gereken yasal işlemlerin yapılarak kaçak yapının kaldırılmasını talep ettiklerini dile getirdi."YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTLARI İÇİN ÇOK TEHLİKELİ"Ölüdeniz Paraşüt Pilotları Kooperatifi Başkanı Celal Yıldız ise, kumsaldaki platform nedeniyle pilotların yandan gelen rüzgara karşı kendilerini betona atmak durumunda kaldıklarını vurguladı. Pilotların emniyetle inmeleri gereken yerin kumsal olduğuna değinen Yıldız, plajın ortasındaki platformun pilotlar için tehlikeli olduğunu bu nedenle yapının kaldırılmasını istediklerini sözlerine ekledi.Eyleme katılan çevreciler, plajda halkın yararına yapılmayan ve kaçak olan yapılara müsaade etmeyeceklerini belirterek, “Plajın özgürce kullanılması için tüm platformların kaldırılması gerekir” dediler.Basın açıklamasının ardından bir grup eylemci, ruhsatsız olduğunu ileri sürdükleri platform ile ilgili Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı’na suç duyurusunda bulundu.