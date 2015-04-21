Marmaris’te Meslek Lisesi Öğrencileri Turizm Haftasını Kutladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Turizm Haftası nedeniyle, Turizm Meslek Lisesi Öğrencileri’ne kutlama etkinliği düzenlendi.Marmaris’te turizm haftası etkinleri kutlanmaya devam ediyor. Nu kapsamada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin düzenlediği ‘turizm haftası kutlama programı’ 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşti.Halit Narin Okul Müdürü Hatun Cihan açılış konuşmasında turizm haftası kutlamasının iç turizmi canlandırmak ve halkı hareketlendirmek maksadıyla yapıldığını vurguladı. Cihan, eğitim kurumu olarak amaçlarının turizme nitelikli personel yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, “Turizm kardeşlik ve kalkınma yoludur” ifadesini kullandı.2015 Turizm Haftası pastası konukların katılımıyla kesilirken, şiir, kompozisyon, resim dalında dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye verildi. Ödüllerin ardından 7 bölge 7 renk adlı Oratoryo gösterisi de izleyicilerden büyük ilgi gördü.