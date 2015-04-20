Köyceğiz’de Mevsimin İlk Orman Yangını

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde mevsimin ilk orman yangında 30 hektar kızılçam ormanı kül oldu.Edinilen bilgiye göre; Dövüşbelen Mahallesi, Balıklı Mevkisi’ndeki ormanlık alandan bugün saat 16.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Muğla-Fethiye Karayolu’ndan geçen araç sürücüleri alevleri görüp, “Alo 177 Orman Yangın” ihbar hattına yangını bildirdi. Yangın bölgesine, Muğla, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris, Kavaklıdere ve Dalaman Orman İşletme Müdürlükleri’nden toplam 150 orman işçisi ve 30 arazöz, 10 su tankeri, 3 dozer ve 15 teknik ekip sevk edildi. Rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Arazinin sarp olması nedeniyle karadan müdahalede güçlük yaşandı. Yangın söndürme helikopterlerinin ise 1 Mayıs’ta göreve başlayacak olması nedeniyle havadan müdahale mümkün olmadı. Yaklaşık 2.5 saat süren çabalar sonucunda alevler güçlükle, kısmen kontrol altına alınabildi. İlk belirlemelere göre 30 hektarlık kızılçam ağacı ile kaplı ormanlık alan zarar gördü. Yangın çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, söndürme ve soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi.Köyceğiz Orman İşletme Müdürü Ramazan Uslu, yangını çıkış nedenini henüz tespit edemediklerini belirterek, Teknik ekiplerimiz araştırıyor. Yangını kısmen konrol altına aldık. Çalışmalarımız halen sürüyor. 2 saate kadar alevlerin tamamen söndürüleceğini tahmin ediyoruz" dedi.