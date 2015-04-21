Büyükşehir 1. Çocuk Oyunları Tiyatro Günleri Başladı

21-25 Nisan tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde izleyicilerle buluşmaya hazırlanan 1.Çocuk Oyuncular Tiyatro Günleri kortej yürüyüşü ile başladı.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası’nda sahnenin minik tiyatrocularda olduğunu ve büyüklerin bu yetenekleri izleyeceklerini söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Tiyatro, sahnelenen bir oyun, görsel bir sunum olmasının yanında hayatın içinden, eğitici, sanatsal bir derstir. Özellikle çocuklarımızın eğitim hayatı için daha öğretici, daha eğlenceli olan tiyatro verilmek istenen mesaj ya da anlatılmak istenen konuyu daha kısa yoldan, oyunlaştırarak çocuklarımıza anlatabilmemizi sağlar. 21-25 Nisan tarihleri arasında kendi bayramlarında 5 farklı oyunla izleyicileri ile buluşacak bu minik yetenekleri kutluyor, herkesi onları izlemeye, alkışlamaya davet ediyorum” dedi.Muğla Büyükşehir Belediyesi 1.Çocuk Oyuncular Tiyatro Günleri 21-25 Nisan tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde her gün saat 14.00’de 5 farklı oyunla tiyatro severlerle buluşacak.