Bodrumlu Motosikletçiler Cevdet Erçik Dedi

Bodrum Motosiklet Kulübü’nde gerçekleşen olağan genel kurul sonucu, kulübün yeni başkanı Cevdet Erçik oldu.131 üyesi bulunan Bodrum Motosiklet Kulübü’nün yönetimine Faysal Şefkatlioğlu ve Cevdet Erçik listeleriyle birlikte aday oldu.Kulüp üyelerinin habersiz şekilde üyelikten çıkarıldığını iddia eden Faysal Şefkatlioğlu ve ekibi oylamaya katılmazken, 55 oy kullanılan seçimlerde 54 geçerli oyun hepsini alan Cevdet Erçik, Bodrum Motosiklet Kulübüne yeniden başkan oldu.Bodrum Belediyesi Nikah Salonu’nda saat 14:00’da başlaması gereken oylama çıkan sözlü tartışmalar nedeniyle yaklaşık bir saat sonra başladı. Tartışmaların gölgesinde başlayan seçimler sonrası, kullanılan 55 oyun biri geçersiz sayılırken, geri kalan 54 oy ise Cevdet Erçik ve ekibine verildi.Oy kullanımının yapılmamasının yasal olmadığını belirten Faysal Şefkatlioğlu’nun divan kuruluna verdiği dilekçe ise yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Oylamaya ve genel kurula katılmayacağını söyleyen Faysal Şefkatlioğlu, seçimlerin yasal olmadığını belirterek konuyu savcılığa taşıyacaklarını, dernekler kanununa göre yapılanın yanlış olduğunu söyleyerek salondan ayrıldı.Bodrum Motosiklet Kulübü olağan genel kurulunda yönetime tek aday olarak giren Cevdetv Erçik’in yönetim listesinde yer alan isimler ise Ali Kemal Cengiz, İrfan Değercan, Onur Çevik, Akın Koç, Suat Büyüksöylemez, Mahmut Cingöz’den oluştu.