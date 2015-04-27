Bodrum’da Sevindiren Görüntü

Bodrum’da son günlerde yeniden gündeme gelen ahşap iskeleler tartışılmaya devam ederken, geçtiğimiz yıl Paşatarlası Plajı’nda yapılan iskele sahipleri tarafından yıkıldı.Geçtiğimiz yıl çevreciler ve vatandaşların tepkisine neden olan Paşatarlası Plajı’nda bulunan iskele, geçtiğimiz aylarda sahipleri tarafından yıkıldı. Alınan bilgiye göre işletme sahipleri tarafından, iskele için yüksek miktarlarda ecrimsil rakamlarının ortaya çıkmaması için yıkıldı. Paşatarlası Plajı’nda ki iskelenin yıkılması, çevrecileri ve vatandaşları sevindirdi.Yapımına başlandığı günden bu yana bir çok sivil toplum örgütü ve vatandaşın tepkisine neden olan Halikarnas Disko önündeki iskele kazıkları bölgedeki yerini koruyor. Paslı ve yarısı yıkılmış haliyle Bodrum’a yakışmayan görüntü oluşturan iskele nedeniyle, Halikarnas Disko’ya yeniden ecrimsil fiyatı çıkarıldığı öğrenildi. Son olarak 2014’ün Mart ayında Bodrum Belediyesi ekiplerince küçük bir kısmı kaldırılan iskele kazıklarının tamamen ne zaman kaldırılacağı ise bilinmiyor.ORTAKENT-YAHŞİ’DE Kİ İSKELELERE TEPKİLER DEVAM EDİYORGeçtiğimiz haftasonu Ortakent-Yahşi’de yaşayan vatandaşlar, yapımı tamamlanan bir işletmenin iskelesi önünde protesto gösterisi yaparak Ortakent-Yahşi sahilinde iskele istemediklerini söylemişlerdi. İşletme sahibi tarafından bütün izinlerinin alındığı söylenen iskelenin yıkılmasını isteyen vatandaşlar, Ortakentli vatandaşlardan topladıkları imzalar dışında, change.org isimli internet sitesi üzerinden ‘Yahşi Sahilleri Yağmalanmasın’ adında bir imza kampanyası daha başlattılar. Yaklaşık Bin imzaya ulaşan kampanya dışında Ortakentli vatandaşların yapılan iskeleler hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.