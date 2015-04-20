Bodrum Yokuşbaşı’ndan Tarih Fışkırıyor

Bodrum’da bir inşaat için başlatılan sondaj çalışmaları sırasında yaklaşık 80 metrelik arazi içerisinde 11 tarihi mezar bulundu.Yokuşbaşı Mahallesi 2011 Sokak içerisindeki Halil Tokgöz’e ait olan arazide bir süre önce sondaj çalışmaları başlatıldı ve yaklaşık 80 metrekare alanda yapılan sondaj çalışmaları esnasında tarihi mezarlara rastlandı. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Arkeologları, Sosyo antropologlar eşliğinde süren kazılarda bulunan 11 mezar incelemeye alındı.80 metrekarelik bir arsada lahitler, pitoslar, urneler (ölü küllerinin konulduğu kap) çıkarıldı. Üçüncü derece sit alanlarında yapılan sondaj kazılarında tarihi eser çıkması arsa sahiplerini üzerken, kültür ve tarihe önem verenleri ise sevindiriyor.Son yıllarda Bodrum’da ki inşaat sayısının hızla artmasıyla birlikte Bodrum’daki sit alanlarında yapılan sondaj ve kurtarma kazılarında adeta tarih fışkırıyor.DİĞER ALANDA SAYI 18’E YÜKSELDİYokuşbaşı Mahallesi’nde yaklaşık 3 ay önce başlatılan diğer kurtarma kazılarında ise mezar sayısı 11’den 18’e yükseldi. Mermerden oyma yekpare lahit ve üçgen kapağı ile taştan örülmüş mezarların M.Ö 5. yüzyıldan kaldığı öğrenildi. Bu mezarlarda, farklı tip ve boyutta mezarlar ve içlerinde pişmiş toprak kaplardan oluşan ölü hediyeleri, müze uzmanlarınca gün ışığına çıkarıldı.Kurtarma kazılarında mezarlardan çıkarılan tarihi eserler ve kemik kalıntıları incelenmek üzere Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ne götürülürken, kısa süre içinde bulunan mezarların ve buluntuların, Yokuşbaşı Mahallesi’nin, kaynaklarda bahsi geçen Bodrum (Halikarnassos)’ un nekropolü olduğu iddia ediliyor.