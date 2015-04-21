Başkan Şaşmaz, Üç Mutluluğu Birden Yaşadı

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz’ın oğlu Uğur ile Halil Vatansev’in kızı Saadet Vatansev Şaşmaz dünya evine girdi.Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz’ın oğlu Uğur ile Halil Vatansev’in kızı Saadet’in genç çiftlerin nikâh şahitliğini ise, Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Milletvekili Prof Dr.Nurettin Demir ve CHP Muğla 1.Sıra Milletvekili Adayı Akın Üstündağ yaptı. Düğüne ayrıca Muğla Milletvekilleri ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, idari birim müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Gündüz 12.00’da misafirlere yemek ikramı ile başlayan düğün akşam Adem Kazan konseri ile devam etti.Başkan Muhammet Şaşmaz üç mutluluğu birden yaşadıGeçirdiği kalp rahatsızlığını yapılan operasyonla sağlığına kavuşup, Oğlunu evlendirerek büyük bir mutluluk yaşayan Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, aynı gün Eşi Rabia Şaşmaz ile evlenmesinin 32. yılını da kutladı. Düğünde pasta kesen Uğur ve Saadet çiftinden sonra Muhammet ve Rabia Şaşmaz çifti de 32.evlilik yıldönümlerinden dolayı Uğur ve Saadet çiftinin sürpriz pastasını kestiler.Düğün töreninden sonra açıklama yapan Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz “18 Nisan Cumartesi günü oğlumun düğününe şahsen katılarak bizleri onurlandıran başta Muğla Valimiz ve eşine, Milletvekillerimize, Kaymakamlarımıza, Garnizon Komutanımızın eşine, Belediye Başkanlarımıza, idari birim müdürlerimize, belediye meclis üyelerimize, tüm dostlarımıza, katılamadığı için telgraf, çiçek, çelenk ve mesaj gönderen, telefonla arayan, tüm dostlarımıza, düğünümüze bizzat katılarak misafirlerimize hizmet eden, çalışan, emek harcayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.