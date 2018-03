Başkan Kocadon, Res İle İlgili Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Yalıkavak’ta yapılması planlanan RES’e (Rüzgar Enerjisi Santraline) karşı çıkan vatandaşlarla bir araya geldi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onanıyla Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde, özel bir şirket tarafından yapımı üstlenilen RES projesi, bir süredir Bodrum’da yaşayan vatandaşlar arasında çeşitli tepkilere yol açarken, konuyla ilgili Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon vatandaşlarla bir araya geldi. Yalıkavak’ta yer alan Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda bölge halkı, konuyla ilgili görüşlerini Başkan Kocadon’a aktardı. Toplantıya Başkan Kocadon ile birlikte Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Bodrum Yarımadası Çevre Koruma Platformu Sözcüsü ve Avukat Remzi Kazmaz, RES yapımına karşı çıkan vatandaşlar, Yalıkavak Mahalle Muhtarı İbrahim Bayır, belediye meclis üyeleri ve arazi sahipleri katıldı.Bodrum Yarımadası Çevre Koruma Platformu Sözcüsü ve vatandaşların avukatı Remzi Kazmaz, yapılan çalışmanın hukuk dışı olduğunu kaydederek; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen bir yazı var. Bu yazı kamulaştırmayla ilgili yol, köprü ve AVM gibi yerleri kapsıyor. Bunlarla ilgili Bodrum Belediyesini de saf dışı bırakarak bakanlık yetkisiyle birlikte işlemlerine devam etmiş. Bodrum Belediyesini bu bağlamda tanımıyor. RES ile ilgili yapılan çalışmalar tamamen hukuk dışı. Hukuksal anlamdaki mücadelemizi devam ettireceğiz. Bizim mücadelemize destek olan ve kendi imkanlarıyla hukuk çerçevesinde çalışmaların karşısında duran Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a teşekkür ederim.” dedi.Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu ise Bodrum Belediyesinin RES konusunda yaptığı çalışmalar ile ilgili verdiği bilgide; “RES ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bize gelen yazıda bölgede yapılacak olan yatırımlar ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Ne şartlarda yapılaşabileceğini, enerji üretiminin nasıl olacağını ve kimlerin iznine tabi olduğunu ve diğer konuları yazmışlar. Yetki direkt bakanlıktan geldiği için Bodrum Belediyesi olarak çok fazla bir şey yapabilme durumumuz yok. Gelen yazıya göre evet, enerji santrallerinin yapılması için bizden izin alınmasına gerek yok; ama İmar Kanunu’nun 26. Maddesine göre orada yapılacak olan şantiye, lojman gibi inşaat safhasında kullanılabilecekleri her şey için bize ruhsat başvurusu yapılması gerekiyor. Şirketin bu başvuruda bulunabilmesi için de imarla ilgili konuların netleşmesi gerekiyor. İmar durumunu da alınabilmesi tapu mülkiyetinin kesinleşmesi gerekiyor. Bu safhalar gerçekleşmediği için bizden izinleri yok” şeklinde açıklama yaptı.Toplantıda söz alan arazi sahipleri, kendilerinden her hangi bir izin ya da imza alınmadan arazilerinin gasp edildiğini, bu çalışmaların derhal durdurulmasını istediklerini belirttiler. Söz alan diğer vatandaşlar ise uzun yıllardan beridir Bodrum’da yaşadıklarını ve bu projeyi istemediklerini söylediler.KOCADON; “HEPİMİZİN HEDEFİ, YÖNÜ AYNI VE HEP BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ”Vatandaşları dinleyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Hepimizin hedef ve yönü aynı. Hedef ve yön aynı olduktan sonra da geriye sadece mücadele etmek kalıyor ve hep beraber mücadele edeceğiz. Son seçimlerde yarımada belediye başkanı olunca önüme gelen ilk taleplerden birisi buydu. Bu taleplere tereddütsüz ret cevabı yazdım. Ama hukuk mücadelesi halen devam ediyor. Bölgede iş makinelerinin indiğine ve çalışmaların başladığına dair bize ihbarlar geldi. Başkan Yardımcımız Taner Uslu, bizim sorumluluk alanımızda müdahale edebileceğimiz konularla yakından ilgileniyor. Bu konuyla ilgili de ne yapacaksak sonuna kadar hep beraber yapacağız. Başka çaremiz yok, çünkü başka Bodrumumuz da yok. Bodrum’da yaşayanlar olarak tek bir ortak yönümüz var; artık bizim gideceğimiz başka bir Bodrum yok. Bodrum’daki vatandaşlarımızın bir kısmı maddi manevi özgürlüğünü sağlamış ve Bodrum’a gelmişler. Bir kısmı da ’artık ben Bodrum’da yaşayacağım, çocuklarımla beraber ekonomimi burada sağlayacağım’ demiş. Bizler de zaten burada doğmuşuz ve yaşıyoruz. Artık bizlerin bu yaşlardan sonra ne bir yerlere gidecek lüksü ne de zamanı var. Bundan sonraki görevimiz; Bodrum’u bizden sonraki nesillere en iyi şekilde aktarmak ki, bütün mücadelemiz de bu olmalı.” dedi.BODRUM İÇİN HER KARAR BODRUM HALKIYLA BERABER ALINMALIBodrum’a yapılacak yatırımlara karşı olmadıklarını, alınacak kararların Bodrum’da yaşayanlarla paylaşılması gerektiğini belirten Kocadon; "Bizim Bodrum’a yatırım yapacak kişiler ile hiç bir derdimiz yok ama bir karar alınacaksa da Bodrum halkıyla beraber alınsın. Bizim ’Evet’ demediğimiz şeyleri zorlayarak evet dedirtmeye çalışmasınlar. Bizler sürgün yeri sayılan Bodrum’dan bir marka değeri olan ve dünyanın gündemine oturtan bir Bodrum yarattık. Bunları sadece biz yöneticiler değil, sizler de yaptınız. Bizler hep beraber Bodrum’u bu günlere getirmişiz, Bodrum’u tüm dünya tanımış, popülaritesi yükselmiş ve ondan sonra birileri Bodrum’a gelip diyor ki ‘Ben geleceğim buraya bunu yapacağım’. Biz bunu sadece RES’lerde değil, turizm yatırımlarında da yaşıyoruz. Bunu hukukçularımız ve bizler, hepimiz bilmekteyiz ve bunun mücadelesini de veriyoruz.Bu konu buraya geldiyse bundan sonra birlik ve beraberlik içerisinde mücadeleye devam edeceğiz. Ben bu güne kadar bu firmanın hiçbir yetkilisiyle görüşmedim ve hiçbirine de randevu vermedim. Sadece önüme geldiği ilk gün -tarih olarak da 2014 Nisan ayı olmalı- işte o gün ben, Bodrum Yarımadası’nın belediye başkanı olarak hiç düşünmeden ‘Ret’ cevabını verdim. Ret cevabı verdiğim o günlerden de, maalesef ki bugünlere geldik.” şeklinde konuştu.GEREKİRSE ODA BAŞKANLARIMIZLA SAHAYA İNERİZKocadon, Bodrum’un korunması için gerçekleşecek çalışmalara tüm Bodrum’un destek vereceğini de ifade ederek, “RES ile ilgili mücadelede Bodrum’daki tüm sivil toplum kuruluşları da yanımızdalar. Ticaret Odası, Esnaf Odası, Şoförler Odası, Muhasebeciler Odası ve ismini saymakla bitiremeyeceğim tüm etkin kurumlarımız bu projeye karşılar, mücadelemize müthiş destek veriyorlar. Gerekirse tüm başkanlarımız ve üyelerimizle beraber gelip eylemimizi yaparız. Bizler Bodrum’un ve sizlerin yanındayız. Fen İşleri Müdürlüğümüzdeki toplantıya katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Çok faydalı ve bilgilendirici bir toplantı oldu” dedi.Toplantıya katılan arazi sahipleri ile çevre gönüllüsü vatandaşlar, bu konuda kendilerine destek veren ve Yalıkavak Mahallesi’ne gelerek toplantı yapan Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a teşekkür ettiler.