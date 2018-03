AKUT Marmaris Ekibi Hayvan Kurtarma Çalıştayına Katıldı

Türkiye’de bir ilke imza atarak Hayvan Kurtarma ve Hayvan Hakları Çalıştayı düzenleyen AKUT Arama Kurtarma Derneği ve HAKUT, TBMM’de bekleyen hayvan hakları yasa tasarısı için ünlü sanatçıların da desteğiyle, hayvanseverler ile bir araya gelerek Uzlaşı Bildirgesi hazırladı.İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonda AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Mahruki, HAKUT Başkanı Yonca Evcimik, Eski Devlet Bakanı Tınaz Titiz, Hollanda Hayvan Partisi Bilim Bürosu Yöneticisi Kareen Soeters, Büyükbaş Hayvan Teknik Kurtarma Şirketi Başkanı Dr.Rebecca Gimenez, Prof. Dr. Tamer Dodurka ve Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu Üyesi Ayça Sümerra Oruç gibi isimler hayvan sevgisi için görüşlerini aktardılar.Çalıştay’da konuşmacı olarak yer alan ve kurtarma operasyonlarından örnekler sunan AKUT Marmaris Ekip Lideri Tolga Gözüm, AKUT’un bugüne dek tamamı gönüllülerden oluşan kadrosu ile gerçekleştirdiği Bin 900’ü aşkın operasyondan 210 tanesinin hayvan kurtarma operasyonu olduğunun altını çizdi. Kurtarılan hayvanların arasında tilki, yaban domuzu, at, köpek, eşek, inek, porsuk, tavuk, ördek, su kaplumbağası gibi birçok türün olduğunu belirten Tolga Gözüm, “AKUT olarak bugüne dek 885 hayvanı kurtarmanın mutluluğunu yaşadık, çünkü bizler her canlının yaşam hakkının korunması gerektiğinin bilincindeyiz, zor durumda olan her canlının yardımına koşmaya hazırız” diye konuştu.UZLAŞI BİLDİRGESİ HAZIRLANDIÜlkemizdeki bilinçsizlik ve cehaletten kaynaklanan, artan sayı ve sıklıkla devam eden hayvan hakkı ihlalleri, hayvana şiddet, toplu öldürülmeler, barınakların yaşamaya elverişsizliği, tüm bunların takipsizliği ve yaptırımsızlığına karşı Ajda Pekkan, Zeyno Gönenç, Cenk Torun gibi birçok hayvan sever sanatçının destek ve katılımları ile gerçekleştirilen Hayvan Kurtarma ve Hayvan Hakları Çalıştayı’nda, hayvan hakları yasa tasarısına yönelik bir Uzlaşı Bildirgesi de hazırlandı.