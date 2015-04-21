Tarsus Belediyespor Yıldız Bayan Voleybol Takımı Yarı Finalde

Tarsus Belediyespor Yıldız Bayan Voleybol takımı Türkiye Şampiyonasına katılmayı başardı.Tarsus Belediyespor Yıldız Bayan Voleybol Takımı 17-18-19 Nisan 2015 tarihleri arasında Gaziantep’te yapılan Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan Voleybol Grup birinciliği maçlarında Mersin’i başarıyla temsil etti.Grubunda Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman temsilcileriyle mücadele eden Tarsus Belediyespor Yıldız Bayan Voleybol Takımı Gaziantep Takımını 3-1, Şanlıurfa takımını 3-0, Adıyaman Takımını 3-0’lık sonuçlarla yenerek grup birincisi olmayı başardı.Aldığı sonuçlarla Tarsus Belediyespor Yıldız Bayan Voleybol Takımı 14-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılacak Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan Voleybol yarı final maçlarına katılmaya hak kazandı.Voleybol takımını tebrik eden Belediye Başkanı Şevket Can, başarılarının devamını diledi.