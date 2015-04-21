Özyiğit’ten İttifak Açıklaması

CHP Mersin İl Başkanı Abdullah Özyiğit, Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki encümen seçimlerinde CHP, AK Parti ve HDP’nin ittifak kurmasıyla ilgili olarak, "Demek ki, kendi partisinden de Kocamaz’ın yönetiminden mutsuz olan, memnun olmayan bir anlayış var. Şimdi burada, tutup da ‘şer çetesi’ derseniz olmaz. İyi yöneteceksiniz efendim" dedi.İl Başkanlığı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin’e gelmesiyle ilgili açıklama yapan Özyiğit, basın mensuplarının Büyükşehir Meclis’te kurulan CHP-AK Parti-HDP ittifakına ilişkin sorularını da yanıtladı. Kurulan ittifakın Mersin’i meşgul ettiğinin farkında olduğunu belirten Özyiğit, Mersin Büyükşehir belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın, ittifaka ilişkin açıklamasına da yanıt verdi. Özyiğit, "Mersin’in gündemini meşgul eden bir konu, Büyükşehir konusu. Burada, konu bana göre gereğinden fazla büyütülüyor. Siyasiler tarafından seçime yönelik kullanılmaya çalışılıyor. Konunun bununla hiçbir şekilde alakası yoktur. Konu Mersin’in iyi yönetilmemesiyle alakalıdır. Sayın Kocamaz, hiç uygun olmayan cümleler kullanmış, ‘şer koalisyonu’ gibi. Bu hiç doğru bir tabir değil. Ben Sayın Kocamaz’a şunu öneriyorum, gitsin MHP’den seçilen meclis üyelerine bir sorsun bakalım, oradaki 4 üye Kocamaz’a neden oy vermemiş ya da Kocamaz’ın önerdiği kişilere oy vermemiş? Belki CHP’den, AKP’den oy almıştır Kocamaz ama kendi partisinden netlikle gözüküyor ki, bizim adayımız 41 tane muhalefetin olduğu yerde 47 tane oy alıyorsa, bu aradaki 6 farkı Sayın Kocamaz’ın kendisinin düşünmesi lazım. Demek ki, kendi partisinden de Kocamaz’ın yönetiminden mutsuz olan, memnun olmayan bir anlayış var. Şimdi burada, tutup da ‘şer çetesi’ derseniz olmaz. Doğru yöneteceksiniz efendim. Şimdi tutuyorsunuz otogarı çok büyük paraya verdiniz. Peki, düşünmediniz mi ’bu kadar büyük bir paraya verdiğimizde, bu paranın ederinin toplanması mümkün değil’. Esnafın oraya gitmesi mümkün değil. Esnaf oraya gidemeyince ne olacak? Bu hizmet verilemeyecek. Verilemeyince ne olacak? Mersin halkı, şehir içi ulaşım sorunu zaten her gün yaşarken, bir de bunun üstüne ulaşım sorunu çıkıyor. Yani 6 bin insan Tarsus’a kadar gitti veya Tarsus’tan geldi. Bu, vatandaşa yapılmış en büyük işkencedir" ifadelerini kullandı."MERSİN’İ ÇADIR KENT HALİNE GETİRDİ"Mersin’de son zamanlarda yaşanan işten çıkarılmalar ve otogar esnafının yaşadığı sorunlar sonrası şehrin çadır kente döndüğünü öne süren Özyiğit, "Sayın Kocamaz, Mersin’i çadır kent haline getirdi. Bir tarafta ‘ÇAŞTİ’ otogar esnafı, diğer tarafta işçiler çadır kurmuş durumda. Biz önce müzakere ederiz dedik, daha sonra mücadele ederiz dedik. Biz bu insanların işlerine kavuşabilmeleri noktasında kabul edilebilir, onların sorunlarını çözen bir yaklaşımı görmedik. Bunu geçelim, çalışanlara ne oluyor? Mobing dediğimiz olay Büyükşehir Belediyesi’nde uygulanmakta. Mersin’in sosyal yapısıyla, dengesiyle, iş potansiyeliyle kimse oynayamaz. Siz belediye yöneteceksiniz. Belediye’de çalışan insanlarla uğraşmayacaksınız. Şimdi bütün bunları yapamazsınız. Seçim beyannamelerinizi de hiçbir şeyi uygulamadınız. Şimdi bütün bu başarısızlıklarınıza bakmayıp, ’meclis neden böyle yaptı’ diye soramazsınız. Oturup düşünün, olmuyorsa bir kez daha düşünün. Şimdi CHP, buradaki bulunduğu nokta itibariyle muhalefetteki konumuyla bu sorumluluğunu halk adına yerine getirmekle görevlidir" şeklinde konuştu.