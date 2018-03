’Okullar Hayat Olsun’ Nisan Ayı Toplantısı Yapıldı

’Okullar Hayat Olsun’ projesinin, aylık çalışma toplantısı Suphi Öner Öğretmenevi Anamur Salonunda yapıldı.Toplantıya, Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf Duman, Mersin Orman İşletme Müdürlüğü temsilcileri, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Halk Eğitim Merkezi Müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantının açılışında konuşan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, "Toroslar, dün öğretmenlerin görev almak istemedikleri bir bölge iken bugün herkesin görev yapmak istediği güzide bir yerleşim bölgesi oldu" dedi.Eğitim öğretim yılı başlamadan önce bölgelerindeki okullara verdikleri hizmetleri anlatan Tuna, "Temizliğinden boya badanasına kadar okulların ihtiyaçlarını belediye olarak karşılamaya çalışıyoruz. Eğitim, hayatın her alanında hangi yaşta olursanız olun devam ediyor. Bilgi anlamında insanların kendilerini sürekli takviye etmesi gerekiyor. Biliyoruz ki her türlü problemin çözümü eğitimden geçiyor. Bütün olumsuzlukları olumluya çevirmenin yolu eğitimden geçiyor. Bu projede, dün de vardık bu gün de varız yarın da olacağız. Her şey geleceğimizin teminatı çocuklarımız için" ifadelerini kullandı.Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf Duman ise ’Okullar Hayat Olsun’ projesinin örgün eğitim-öğretim saatleri dışında öğrencilere, mahalle sakinlerine, okulların eğlenme, dinlenme mekanları olup, yaşayan güvenli alanlar haline dönüştürmeyi hedeflemekte olduklarını kaydetti. Katılımcıların en büyük isteklerinin projeye sahip çıkmaları olduğunu belirten Duman, "İlçe içerisinde orman, belediye temsilcileri ile koordinasyon içerisinde çalışıldığı takdirde bir kazanımdır. Gerek okul bahçelerinin, duvarlarının, oyun alanlarının düzenlenmesi gerekse okul kütüphanelerinin halkın kullanımına açılması bu noktada önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Orman İşletme Müdürlüğü’nden Erdal Tunç kurumlarınca yapılan çalışmalara ilişkin sunum gerçekleştirdi.