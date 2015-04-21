ODÜ Paydaşları İle İstişare Toplantısı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğü (ODÜH) ve Odun Dışı Ürün Başmühendisliği (ODÜ) tarafından, Mersin yöresinde odun dışı ürünlerin ticaretini yapan paydaşlarla istişare toplantısı yapıldı.Orman Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya, Bölge Müdürü Abit Baca, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, ODÜH Şube Müdürü Gökhan Şener, ODÜ başmühendisliğinden envanter ve planlama çalışmalarını yürüten orman mühendisi Yunuz Agkuş ve ODÜ alım, satımı ve ihracatını yapan girişimciler katıldı. Orman Bölge Müdürü Abit Baca, Bakanlık ve genel müdürlüğün politikaları çerçevesinde odun dışı ürünlerin ekonomik açıdan oldukça önemli olduğunu söyledi. Odun dışı ürünlerin çalışmalarına ekonomik ve miktar açısından başladıkları ifade eden Baca, "Odun Dışı Ürünlerin envanter çalışmalarına, öncelikle hem miktar hem de ekonomik değer açısından önemli bir yere sahip olan defne sahalarından başladık. Bu güne kadar 27 ayrı türde, toplamda 67 adet planın çalışmasını tamamladık. Mersin’ de odun dışı ürünler konusunda, ürünlerin kalitesini artırmaya yönelik arazide uygulamalı eğitimler yapıyoruz. ‘Sahiplenme duygusu ODÜ konusundaki başarının temelidir’ düşüncesiyle, gelir getirici ürünlerden oluşan ODÜ sahalarının bakımı ve üretimini vatandaşlarımıza kura yöntemiyle sertifika karşılığında veriyoruz. Sizlerden beklentim kaliteli üretim, sürdürülebilirliği sağlamak için tekniğine uygun üretim ve üreticilerin gelirinde artış sağlama hedeflerimizde bizlere yardımcı olmanız. Bu önemli toplantının yapılmasında emeği geçen başta ODÜH Şube Müdürü Gökhan Şener ve envanter planlama çalışmalarını yürüten Başmühendis arkadaşımız Yunuz Agkuş’a çalışmalarından dolayı, sizlere de katılımızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.Toplantıda karşılıklı görüşlerin ifade edilmesinin ardından katılımcılarla yapılan anket sonuçlarının ve taleplerin değerlendirilmesi yapıldı.