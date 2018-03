MHP’li Tufan: “CHP-ak Parti-hdp İttifakı Mersin’e Hizmeti Engelleyecek”

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Kerim Tufan, CHP, AK Parti ve HDP’nin, 5 üyeli encümen seçiminde MHP’yi saf dışı bırakıp ittifak yaparak, Mersin’e yapılacak hizmetlerin de önünü kestiklerini öne sürdü. Tufan, “Üzüldük, bu acı. Bizim derdimiz, karşımızda ittifaklar oluşması değil, Mersin’e yapılacak hizmetlerin engellenmesi ve meclisin kilitlenmesi. Endişemiz bu” dedi.CHP, AK Parti ve HDP’nin, 17 Nisan Cuma günü yapılan Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda ihtisas komisyonları ve encümen üye seçimlerinde ittifak kurması, MHP kanadında tepkiye neden oldu. MHP’li meclis üyeleri ile birlikte MHP il binasında basın toplantısı düzenleyen Büyükşehir Belediye Meclisi’nin MHP’li Başkanvekili Tufan, CHP-AK Parti-HDP ittifakını eleştirerek, bu ittifakın Mersin’e hizmeti engelleyeceğini iddia etti. Toplantıyı, cuma günkü Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaşadıkları bazı olumsuzluklar nedeniyle düzenlediklerini belirten Tufan, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın, yüzde 32 oranıyla seçimi kazanıp göreve geldiği ilk günden itibaren, yapacakları hizmetlerle ikna edemedikleri yüzde 68’lik kitlenin gönlünü kazanmak üzere yola çıktığını anlattı.“MUHALEFETİN DESTEĞİ OLMADAN BAZI KARARLARI GEÇİREMEYECEĞİMİZİ BİLİYORDUK”78 kişilik Büyükşehir Meclisi’nde 36 meclis üyesi bulunan MHP’nin, muhalefetin desteği olmadan kararları geçiremeyeceğinin bilincinde olduğunu dile getiren Tufan, “Bizler MHP grubu olarak mecliste çoğunluğumuzun olmadığını, muhalefetin desteği olmadan bazı kararları geçiremeyeceğimizi biliyorduk. Bunun için şeffaf, yansız, tarafsız, yalansız, hilesiz bir çalışma yapmak gerekiyordu. Diğer arkadaşların desteğini de alabilmemiz için şeffaf davranmamız gerekiyordu. Biz de öyle davrandık ve ilk bir yılımızda kararlarımızın birçoğu, hatta 2014 yılı faaliyet raporumuz bile sayısal çoğunluğumuz olmamasına rağmen mecliste oy birliğiyle geçti” diye konuştu.Meclisteki çalışma sistemini de anlatan Tufan, Başkan Kocamaz’ın, her teklifin okunmasının ardından görüş bildirmek isteyen meclis üyelerine söz verdiğini, açıklanması gereken konularda da belediyenin daire başkanları, bürokratları ve teknisyenlerinin meclise bilgi verdiğini söyledi. Her teklifin bu şekilde oylamaya sunulduğunu dile getiren Tufan, “Her şey bu kadar şeffaf. Komisyonlarda da aynı yöntem uygulanıyor. Bir yıl böyle geçti. Her şey güzel. Fakat ne olduysa meclisin 2. yılına başlarken oldu. Çok ufak tefek pürüzlerin dışında ilk yılı böyle geçirmişken, ne olduysa ikinci hizmet yılına başladığımız dönemde oldu. Biz de çok anlayamadık açıkçası” ifadelerini kullandı.Mart ayı meclisi öncesinde Başkan Kocamaz’ın, diğer partilerin grup sözcüleriyle görüşülerek, komisyon üye sayısının belirlenmesini istediğini aktaran Tufan, CHP ve AK Parti grup sözcüleriyle bir araya gelip bu yönde görüşmeler yaptıklarını, daha çok meclis üyesinin görev alması ve mecliste temsil oranının artması amacıyla 7 olan mevcut komisyonlardaki üye sayısının 9’a çıkarılması önerisini götürdüklerini anlattı. 5 kişilik encümende ise ilk yıl muhalefet temsilcisi olmadığı için grup sözcülerinin temsilci istediklerini, her iki konuyu da kendi gruplarına götürdüklerini belirten Tufan, “Encümende de etik olarak 3 MHP, 1 CHP, 1 AK Parti olsun dedik, ‘olur ama grubumuza götürelim’ dediler. Ama gruplardan bir türlü karar çıkmadı, Mart’ta bir türlü getiremediler, Nisan’a kaldı. Temaslar devam etti ama komisyon üye sayısının 7 olması konusunda AK Parti ısrar etti. Her partinin isim bildirmesi istendi ve isimler bildirildi” şeklinde konuştu.“ÇOK GARİP BİR ŞEY OLDU, CHP-AK PARTİ-HDP ÜÇLÜ BİR İTTİFAK KURDU. HERKES ŞAŞIRDI”Bu noktaya kadar her şeyin normal işlediğini kaydeden Tufan, hiç beklenmedik şekilde bir üçlü ittifakla karşılaştıklarını ve çok şaşırdıklarını belirterek, şunları söyledi: “Meclis’te 7. üye için kura çekildi ve tamamlandı. Fakat o gün orada çok garip bir şey oldu hiç beklenmedik şekilde. Biz bazen ufak tefek bilgiler alıyorduk ama bu kadar olabileceğini düşünmemiştik açıkçası. Cuma günkü meclis toplantısında MHP’nin karşısında CHP-AK Parti-HDP üçlü bir ittifak kurdu. Biz şaşırdık, Mersin şaşırdı, siyaset şaşırdı, basın şaşırdı, kamuoyu şaşırdı. Cuma gününden bu tarafa herkes merak etti, ‘bu neyin ittifakı, neyin koalisyonu, neye karşı ittifak, neye karşı koalisyon, amaç ne, mesele ne’ diye. Meclis çok demokratik şekilde işliyordu, o güne kadar sorun da çıkmadı ama bunun cevabını vermekte güçlük çektik.”“CHP’NİN BU PARTİLERLE MUHALEFETİ DANIŞIKLI DÖVÜŞMÜŞ”AK Parti’nin, HDP ile ittifakını kendi anladığı şekilde açıklayabileceğini ifade eden Tufan, şöyle devam etti: “Çünkü büyük seçimden sonra Türkiye’de ne olacağını hep beraber yaşayıp göreceğiz, böyle bir ittifak zaten belki de çıkacak. Ama CHP’nin Türkiye genelindeki siyasi arenada, bu partilere bu kadar muhalefet edip, bu kadar eleştirip ondan sonra gelip hiç yokken mecliste bu ittifaka gitmesini anlayamadık. CHP’nin bu partilerle muhalefeti demek ki, danışıklı dövüşmüş ya da bu çalışmadan genel merkezlerinin mi haberi yok, kimin haberi yok, bunu anlayamadık. Böyle bir siyasete ilk defa şahit olduk bu konuda. Üzüldük ama netice çıktı ortaya.”“DERDİMİZ HİZMETLERİN ENGELLENMESİ”İttifak kuran partilerin, hizmetlerin önünü kestiklerini bilerek hareket ettiklerini de öne süren Tufan, “Bu ittifakçı partiler, sırf MHP’ye ve Burhanettin Kocamaz’a karşı bu hareketlerini ortayla koyarken Mersin’e yapılacak hizmetlerin de önünü kestiklerini bilerek, düşünerek ve görerek yaptıklarını tahmin ediyoruz. Şimdi bu acı. Biz karşımızda ittifaklar oluştu diye dert etmiyoruz. Bizim derdimiz Mersin’e yapılacak hizmetlerin engellenmesi, mecliste bu hizmetlerin önünün kesilmesi ve meclisin bu şekilde kilitlenmesi. Bizim endişemiz bu. Kamuoyunun, Mersin’in bunu bilmesini istiyoruz. Kaldı ki, bu ihtisas komisyonları kurulurken siyasi partiler temsil oranında oraya üye verdiler, şimdi düşünmek lazım, encümenin 5 üyesi var. Bu 5 üyede HDP, 5 üyeyle encümende bir üyelik alıyor, MHP 36 üyeyle bir üyelik alamıyor ve bunun adına demokrasi deniyor. Böyle bir tablo çıktı karşımıza ve son derece üzüldük, Mersin açısından üzüldük. Encümende de temsilde adaletsizlik ortaya çıktı. Yani 36 üyeyle MHP encümende temsil edilemedi. Ne yapacaklar, ne düşünüyorlar bilmiyorum. O encümende 1 yıldır ne yaşandı, ne görüldü, ne yapıldı, ne saklandı her şey ortada. Geldiler şimdi oraya, varsın olsunlar. 5 tane muhalefet temsilcisi var orada, yaşayıp görecekler, neymiş bu kadar merak ettikleri, neymiş bu kadar ısrarla encümeni istedikleri, yaşayıp görecekler. Yani orada MHP’nin saklayıp, kapalı kapılar ardından çözdüğü bir sorun yok bugüne kadar” dedi.