Kalp Kasındaki Kalınlaşma Septalablasyonla Giderildi

Tarsus’ta yolda yürürken bayılınca ‘kalp kasında kalınlaşma’ olduğu anlaşılan kadın, cerrahi olmayan ‘septalablasyon’ yöntemiyle sağlığına kavuştu.Medical Park Tarsus Hastanesi’nde sıra dışı bir vakada, sıklıkla kullanılmayan nadir bir yöntem uygulandı. Yolda yürürken bayılan ve ‘kalp kasında kalınlaşma’ sorunu olduğu anlaşılan 47 yaşındaki Emine Fırtına, cerrahi olmayan ‘septalablasyon’ yöntemiyle tedavi edildi. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdurrahman Tasal, kalp kasında kalınlaşmanın, en sık rastlanan kalıtımsal kalp hastalığı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Tasal, "Ancak toplumda daha sık görülen yüksek tansiyon ve buna bağlı gelişen kalp duvarında kalınlaşma kolaylıkla bu hastalık ile karışabiliyor. Diğer yandan sporcularda görülen ani ölümlerin yaklaşık üçte birinin hipertrorfik kardiyomiyopatiye bağlı olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla spora bağlı gelişen kalp duvar kalınlaşması hipertrorfik kardiyomiyopatiden mutlaka ayır edilmelidir. Bunun için hastalarımızın risk almadan mutlaka uzman doktora başvurmasını öneriyoruz" diye konuştu.6 YILDIR ŞİKAYETLERİ VARDITarsus’un Dedeler Köyü’nde yaşayan, son 6 yıldır nefes darlığı, çabuk yorulma ve daralmadan şikayet eden evli ve 2 çocuk annesi ev hanımı Emine Fırtına, geçtiğimiz günlerde yolda yürürken fenalaşıp bayıldı. Çevredekilerin yardımıyla Tarsus Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen Fırtına’ya burada tetkik yapıldı. Ardından hastanenin nöroloji ve kardiyoloji bölümlerine yönlendirilen Emine Fırtına’nın kalp kasında kalınlaşma olduğu belirlendi.KONTROLLÜ HASARLANDIRMATedavi için Medical Park Hastanesi’ne gelen Emine Fırtına’ya, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdurrahman Tasal ve ekibi tarafından ‘septalablasyon’ tekniğiyle işlem yapıldı. Cerrahi olmayan yöntemde, kalınlaşan bölge kontrollü bir şekilde hasarlandırılarak inceltildi. Sağlığına kavuşan Emine Fırtına, “Son 5-6 yıldır yürürken veya merdiven inip çıkarken durup dinlenmek zorunda kalıyordum. 1 yıldır sıkıntım artmıştı. Bayılınca hastaneye götürmüşler. Hastalığım o zaman anlaşıldı. Ama şimdi çok iyiyim” dedi.RİSKİ ARTIRAN FAKTÖRLERDoç. Dr. Abdurrahman Tasal ise kalp kasının kalınlaşmasının en çok sağ ve sol karıncıkları birbirini ayıran duvarda meydana geldiğini söyledi. Kalp kası kalınlaşmasının, bir kalıtımsal kalp hastalığı olduğunu kaydeden Doç. Dr. Tasal, bu hastalarda ani ölüm riskini artıran faktörleri ise şöyle sıraladı:“Ailede 40 yaş altı ani kalp ölümünün olması, nedeni bilinmeyen bayılma, egzersizle tansiyon düşmesi ve kısa süren ciddi ritim problemleri.”