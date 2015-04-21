Forum Mersin Ziyaretçilerine ’Hayat Dersi’

AKUT kurucu üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı ve ünlü sporcu Nasuh Mahruki, "Yaşam paylaşıldıkça zenginleşir ve kendini çoğaltır. Yaşam gerçek değerini ancak paylaşılırsa bulur. Gereği gibi paylaşılmamış bütün sıra dışı yapmalar ve yaşamalar bence biraz eksiktir" dedi.Mersin Rotary Kulübü ve Forum Mersin Alışveriş Merkezi işbirliğinde ’Kendi Everest’inize Tırmanın’ başlıklı söyleşi düzenlendi. Forum Alışveriş Merkezinde düzenlenen söyleyişi de Nasuh Mahruki, katılımcılara hayat felsefesini ve tecrübelerini paylaştı. Yaklaşık 2 saat süren söyleyişi de Mahruki, "Yaşam paylaşıldıkça zenginleşir ve kendini çoğaltır. Yaşam gerçek değerini ancak paylaşılırsa bulur. Gereği gibi paylaşılmamış bütün sıra dışı yapmalar ve yaşamalar bence biraz eksiktir" ifadelerini kullandı.Katılımcılara hayatın içerisinde kendilerini aramaları gerektiğini belirten Mahruki, "Başından beri, hayatın bana sunduğu çok özel bir ayrıcalık olarak değerlendirdiğim yaşadıklarımı, deneyimlerimi ve öğrendiklerimi, hep başkalarıyla da paylaşmaya, böylece benden sonrakilerin benden birkaç adım önde başlamalarına yardımcı olmaya çalıştım. Benim böyle bir fırsatım ve şansım hiç olmadı. Hep deneyerek, belirsizlikler ve bilinmezlerle dolu yollara, çoğu zaman da tek başıma girip çıkarak öğrendim. Yüksek riskler üstlendim, ama şükürler olsun az hata yaptım. Öncü olmanın, tüm saygınlığı ve onurunun yanı sıra zamanının önünde olmanın getirdiği böylesi bir zorluğu da vardır ve aslında tüm değeri de buradan gelir” şeklinde konuştu.