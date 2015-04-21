AK Parti Mersin Milletvekili Adayları İlçelerde Tanıtılıyor

AK Parti Mersin İl Başkanı İsmail Taşpınar, ilçelerde milletvekili adaylarını tanıtmaya devam ediyor.AK Parti Mersin İl Teşkilatı, milletvekili aday tanıtımına Tarsus, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinden devam etti. Tanıtımlarda konuşan İl Başkanı İsmail Taşpınar, ilçe tanıtım ziyaretlerinde vatandaşların milletvekili adaylarına destek olmalarını istedi. Taşpınar, "AK Parti 2001 yılında kuruldu. 2002 yılından bu güne kadar 9 seçim yapıldı ve AK Parti tamamında galip geldi. 3 genel seçim, 3 yerel seçim, 2 referandum ve 1’de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandık, yani biz şampiyon çıktık, bu Haziran’da yine görünen o ki AK Parti tek başına iktidar olacak inşallah. İktidar ne demek, iktidar, mecliste çoğunluğu almış, hükümeti kurmuş, bakanlar kurulunu oluşturmuş bu memlekete hizmet edecek kadro demektir. Şimdi sizlere soruyorum? Buraya diğer partiler de gelecek, milletvekilliği için sizlerden oy isteyecekler, sizlerden MHP’nin ve CHP’nin genel başkanına ve milletvekili adaylarına şunu sormanızı istiyorum. Hangi hedefiniz var? Hedefiniz yüzde kaç? Hepsi iktidar olamayacağını kabullenmiş durumda, şimdi size soruyorum. Mersin’de 11 milletvekilinin tamamını CHP veya MHP alsa iktidar olamadıktan sonra size ne faydası olacak" diye konuştu.Muhalefet partilerini eleştiren Taşpınar, "Muhalefet ne yapıyor biliyor musunuz? Mecliste bir yasa çıkarılmak isteniyor ’İç Güvenlik Yasası’. Bu yasa diyor ki, sokaklarda taşkınlık yapanlar, devletin milletin mülküne zarar veren vandalları, yüzünü kapatanları polis tutuklasın diyor. Bu yasaya ilk önce HDP karşı çıkıyor, MHP ve CHP yardımcı oluyor. Yine meclisteki bu yasa diyor ki devletin, milletin mülküne zarar veren vandallar havayı fişek ve molotof kokteyli kullanırsa polis hemen tutuklasın diyor tabi yine bu yasaya ilk önce HDP karşı çıkıyor, MHP ve CHP’de destekliyor. Milletvekili sayımızı arttıralım ki sürekli vatandaşlarımıza hizmet için çıkaracağımız yasalara engel olan muhalefete bir dur diyelim. Sizlerin destekleri bize güç veriyor, sizlere güveniyoruz, sizlerin destekleri dostlarımıza güven, rakiplerimize korku veriyor ama ne olursa olsun çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Durmak yok yola devam" şeklinde konuştu.