Mardin Otogarı Onarılıyor

Eksiklikleri nedeniyle hizmete açılamayan Mardin Otogarı’nda onarım çalışması başlatıldı.Mardin-Midyat karayolu üzeri Kamor mevkiinde 45 bin metre kare üzerine kurulan Mardin Otogarı, eksiklikleri nedeniyle bir türlü hizmete açılamadı. Otogarın açılışa hazır olmadığını ve yaşanan eksikliklerle tehlike arz ettiğini belirten Mardin Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme Daire Başkanı Erhan Behremoğlu, otogarı açılışa hazırlamak için iki buçuk aydır çalışma yürüttüklerini aktardı. Behremoğlu, "Otogar alanı dolgu olmasına rağmen herhangi bir istinat duvarı yapılmamıştı ve bizler şuan istinat duvarını örmekteyiz. Bunun yanı sıra menfez çalışması, peron altlarının fayansları, çevre peyzaj düzenlemesi, kırık camlar, su, telekom ve elektrik gibi otogarın sorunlarına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır" dedi.Otogarın en yakın zamanda faaliyete geçeceğini belirten Behremoğlu, böylece şehir merkezinde otobüslerin yolcu indirme bindirme sırasında yaşanan kirli görüntüye ve trafik sorununa son verileceğini aktardı.