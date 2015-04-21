Kızıltepe’de Yeni Hükümet Konağı Çalışmalarına Başlandı

Mardin Kızıltepe ilçesinde yeni yapılacak Hükümet Konağı’nda kazı çalışmasına başlandı. Resmi kurumları bir çatı altında toplayacak Hükümet Konağı’nda, vatandaşlara tek elden hizmet verilmesi hedefleniyor.Mevcut Hükümet Konağı’nın artık ihtiyaçlara cevap vermemesi, kurumların birbirinden dağınık ve uzak olmasının yanı sıra otopark sorunu ve şehir merkezinin ortasında kalması nedeniyle yeni bir Hükümet Konağı’na ihtiyaç duyuldu. Sanayi Mahallesi Adalet Sarayı yanında yapılacak ve yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alanı kapsayacak yeni Hükümet Konağı’nın 9 bin 643 metrekare genel alan üzerinde kurulacağını ve iki bodrum katı, bir zemin katla birlikte toplamda 6 kattan oluşacağı kaydedildi.Yemekhane gibi sosyal tesislerin de yer aldığı ve yapıdan ayrı 85 araçlık, yapıya ait 15 araçlık protokol otoparkı bulunacak olan yeni Hükümet Konağı’nın 5 milyon 257 bin 250 lira sözleşme bedeli ile bir yıl içinde tamamlanacağı ifade edildi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kızıltepe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, şöyle dedi:"İlçemizde 1970’li yıllarda yapılan bir Hükümet Konağı’mız vardı ama ilçe nüfusumuz son 30 yılda neredeyse yüzde 300 oranında arttı. 1990’ı esas alacak olursak 1990 yılında 60 bin olan nüfus şu anda 233 bin oldu. Dolayısıyla yeni bir Hükümet Konağı’na ihtiyaç vardı. Bakanlığımız bu konuda ilçemiz için güzel bir Hükümet Konağı projesine onay verdi. Geçen gün de ihalesi gerçekleşti. 5 milyon 257 bin 250 liralık bir bina yapılacak. İnşallah bununla vatandaşımıza tek elden hizmet sunma imkanı olacak. Kamu kurumları bir arada olacak. Yani otoparkından arşivinden çok modern bir bina olacak. Hepimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşaat kazı çalışmaları başladı. Güzel bir bahçesi olan 6 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip olacak. Yani otoparkı ile arşivi ile konferans salonu ile kamu kurumları ile Kızıltepe’ye yakışacak ve yaklaşık 20-30 yıl hizmet edecek güzel prestijli bir binaya sahip olacağız. Binanın bitirme süresi bir yıl ile sınırlıdır. İnşallah gelecek sene bu binaya taşınırız diye düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.