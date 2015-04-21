Keldani Patriği’nden Akay’a Ziyaret

Dünyadaki tüm Keldanilerin patriği Mar Louis Raphael 1. Sako, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Februniye Akyol Akay’ı ziyaret etti.Keldani Patriği Raphael 1. Sako, Türkiye Keldani-Asuri Ruhani Reisi Francois Yakan, Detroit Başepiskosu Frank Kalabat, Bağdat Episkosu Basil Yaldo ve Mardin Keldani Vakfı Başkanı Adnan Sağlamoğlu’nun da aralarında bulunduğu Keldani heyeti Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Februniye Akyol Akay’ı makamında ziyaret etti.Ziyarette ilk olarak konuşan Sako, Mardin’in bütün insanlık tarihini, Süryanilerin tarihini ve özellikle de kendilerinin tarihini hatırlattığını belirterek, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bölgede yaşanan savaşlardan herkes yoruldu. İnançların insanları birbirine yakınlaştırması lazım. Papa ve diğer insanların dediği gibi, artık yeter geçmişte olan geçmişte kalsın. Bundan sonra ileriye bakmamız lazım. Suriye, Irak, Lübnan, Yemen, Mısır ve başka yerlerde yaşanan savaşlar insanlığa karşıdır. Hepimiz barış ve sevgi için çalışmalıyız" dedi.Haklarını istemek için öncelikle cesaretli olmaları gerektiğini aktaran Sako, "Sizlerin bu konudaki duyarlılığı, bizim için çok sevindirici. Sizlere destek olmak için diğer patriklerimizle bu konuda konuşacağız. Kalıcı bir barış olursa insanlar bu tarihi yerlere geri döner ve bu tarih yaşamaya devam eder. Musul ve Ninova’daki tarihi yerlerimizde eğer kalıcı barış olmazsa, onlarda yavaş yavaş tarihten silinecektir. Bizler bu konuda ciddi şekilde çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.Akay ise, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, konuklarına Mardin’i onurlandırdıkları için teşekkür etti. Akay, "Çocukluğumdan beri yüzleştiğim bir şeydi, halkımızın başına gelenler ve yaşatılanlar. Tanrının izniyle ve mensubu olduğum partinin sunduğu imkanlar sayesinde, böyle bir sorumluluğu üstlenmiş oldum. Halkım adına gurur duyuyorum. Sizlerin duaları ve desteğiyle halklarımızın muvaffakiyeti için mücadele edeceğim" diye konuştu.Ziyaret yapılan konuşmaların ardından son buldu.