Yunusemre Belediyesi’nden İzmir’de İnceleme Gezisi

Yunusemre Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Karşıyaka, Konak ve Bornova belediyelerine inceleme gezisi gerçekleştirildi.Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel liderliğinde gerçekleştirilen gezide, ziyaret edilen belediyelerle fikir alışverişinde bulunuldu. Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel, Karşıyaka, Konak ve Bornova belediyelerine gerçekleştirilen inceleme gezilerinin oldukça faydalı geçtiğini vurgulayarak, “Yunusemre Belediyesi olarak tecrübeye çok önem veriyoruz. Kurumsal yapımızı kurduğumuz günden beri inceleme gezilerine kurumsal iş birliklerine ve bizden daha önce bu yola çıkmış belediyelerin belediyecilik anlamındaki tecrübelerini edinmeye büyük önem verdik. Bu anlamda Strateji Geliştirme Müdürlükleri bulunan Karşıyaka, Konak ve Bornova belediyelere ziyaretlerde bulunduk. İnceleme gezilerimiz oldukça faydalı geçti. Müdürlüğümüz bünyesinde elde ettiğimiz bilgileri kullanacağız.“ dedi.“YENİ KURULMAMIZA RAĞMEN İYİ SEVİYELERE GELDİK”Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel, bilgi edinmek amacıyla belediye bünyesindeki diğer müdürlüklerinde inceleme gezilerinde bulunmaya devam ettiğini belirterek, “İnceleme gezilerinde gördüğümüz şudur ki belediyemiz yeni kurulmasına rağmen yılların belediyesi seviyesine, belki de birçok belediyeden daha ileri seviyeye gelmiştir. Bu anlamda da kurumsal yapımızın oluşmasın da her türlü desteği veren başta Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Çerçi’ye ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bir yılımıza baktığımızda kurumsallaşma açısından güzel bir yıl geçirdik.” şeklinde konuştu.