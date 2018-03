Şehzadeler Belediyesi Çiftçileri Yalnız Bırakmadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tonguç ile birlikte Şehzadeler ilçesinde zarar gören bağları yerinde inceledi.Son günlerde etkisini arttıran aşırı soğuklar Manisa’da üzüm bağlarını vurdu. Şehzadeler ilçesi sınırlarında yer alan bazı mahallelerde bağlarında don olayı meydana geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili Recai Berber, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tonguç ve İlçe Tarım Müdürü Ferhat Bozkaya, Yeni Harmandalı ve Yeşilköy mahallelerinde yaşanan hasarı yerinde inceledi. İlk olarak Yeni Harmandalı’nı ziyaret eden heyet, burada açıklamalarda bulundu. Sabaha karşı yaşanan don olayını yakından takip ettiklerini belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Çelik, “Bugün sabaha karşı Şehzadeler sınırlarında ve Manisa’nın genelinde bir don hadisesi söz konusu oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi neticesinde özellikle bağlarımızda ciddi zararlar söz konusu. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Recai Berber, tarım müdürlüğü çalışanlarımız konuyla yakından ilgileniyor. Yaraların sarılabilmesi için hep birlikte çalışacağız. Sayın başkanımıza böyle bir durumda yanımızda olduğu ve yerinde inceleme yaptığı için halkımız adına teşekkür ediyorum.” dedi.“ÇİFTÇİLERİMİZ İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ”Hasar tespitlerinin online olarak takip edildiğini belirten Recai Berber de, “Şehzadeler ilçemizin sınırlarında yer alan bu güzel ovamızın meyvelerini beklerken, maalesef sıcaklık sabaha karşı sıfırın altında -2 derecelere kadar düşmüş. Bu nedenle Manisa’nın bazı bölgelerine don afeti ile karşılaştık. Geçmiş yıllarda da bu tip hasarlar oldu. Büyük miktarda olmamasını temenni ediyoruz. İlçe tarım müdürlüğümün, tarım bakanlığı yetkilileri gerekli tespitlerini yapacaklar. Tabi zararın tamamını telafi etmek çok zor ama en azından hükümetimiz tarafından, vatandaşlarımızın Ziraat Bankası tarım kredi borçlarının 1 yıl ertelenmesi kararı çıktı. Bundan, zarara gören tüm hemşerilerimiz faydalanacak. Tüm temennimiz Manisa’nın büyük kesimlerinde böyle bir zarar olmaması. Manisa üzüm konusunda dünyanın en önemli üretim merkezi. Biz çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Hasar tespiti noktasında da teknik olarak online takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte çiftçilerimizin zararlarının tamamen karşılanması için, hiç zarar görmemesi için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Tonguç ise “Her zaman halkımızın yanında olduğumuz gibi bugün de çiftçimizin yanındayız. Devletimiz güçlüdür. Gereken ne varsa yapmaya hazırız. Sayın vekilimize ve başkanımıza duyarlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İlçe tarım müdürlüğümüz de konuya hassasiyetle yaklaşıyor. Çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum.” şeklinde konuştu. Yeni Harmandalı ovasında yapılan incelemenin ardından Yeşilköy’e geçildi.Berber ve beraberindekiler burada meydana gelen hasarı inceleyerek, köy kahvesinde çiftçilerle sohbet etti.“ÖZEL BANKALARLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPACAĞIZ”Çitçinin borçlarıyla ilgili düzenleme yapıldığına dikkat çeken Berber, “10-15 sene önce böyle durumlarda milletimiz çaresizdi. Son 10-12 yıldır uyguladığımız politikalar sayesinde, çiftçimiz artık yalnız olmadığını gördü. Özellikle bağcılarımıza, meyve ve sebze üreticilerimize TARSİM sayesinde ciddi anlamda destek oluyoruz. Bakanlar Kurulu kararıyla çiftçi kardeşlerimizin Ziraat Bankası ve tarım krediye olan borçlarının faizsiz olarak 1 yıl ertelenmesi konusunda karar çıktı. Bundan bütün vatandaşlarımız yararlanacak. Özel bankalarla ilgili bir karar almamız söz konusu değil. Ben onlarla görüşmeyi BDDK vasıtasıyla yapacağım. Onlara da bir tavsiye kararı aldırarak, 1 yıl erteleme kapsamına aldırma düşüncesindeyim. Bunun çalışmalarını da önümüzdeki günlerde başlatacağız. En önemlisi de, bizim bu kaybımız sadece çiftçi vatandaşlarımızın kaybı değil. Manisa’mızın, ülkemizin kaybı. Bunun tedbirlerini alacağız. Vatandaşlarımızın zarar görmesini azaltmamız lazım. TARSİM’i daha aktif bir hale getirmek istiyoruz. Yani çiftçinin her halinde yanında olması lazım. Primin hükümet olarak yüzde 60’ını karşılıyoruz. Herkes bu kurumun şemsiyesi altına girsin diye yaptık” diye konuştu.“KİRALIK ARAZİLER SAHİPLERİNE SATILACAK”Devletten kiralanan arazilerin yıllardır işletmesini yapan sahiplerine satılması konusunda çalışma başlattıklarını belirten Berber, “Bu bölgemizde Milli Emlak’tan kiralık arazilerle ilgili sıkıntılar varmış. Bunu bugün daha yakından gördük. Onlar sigortalanamıyormuş. Açıkçası bu tip yerler çok. Geçtiğimiz günlerde bir kanun çıkartıp; Ceylanpınar’da binlerce araziyi sahiplerine, kullanıcılarına verilmesi, satılması yönünde bir kanun çıkarttık. Bizim Gediz havzamızda da bu şekilde ciddi bir arazi var. Bunlar yıllardır sahipleri tarafından işleniyor. Bağ olmuş bahçe olmuş durumda.” dedi.“ARAZİLER UZAKTAN KUMANDALI SİSTEMLE SULANACAK”Türkiye’yi Avrupa’nın ve dünyanın tarım ve gıda ürünü ihracatçısı haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Berber sözlerine şöyle devam etti:“Manisa’nın 1 milyon dekar arazisini, açık sulamayla sulanan arazisinin tamamını kapalı sistem ve uzaktan kumandalı sistemle her tarlanın başına koyulacak şekilde sulama sistemi yapıyoruz. Bu projeyi bizzat ben takip ediyorum. DSİ Genel Müdürlüğü fizibilite ve alan projesini yaptı. Bunun kaynağı da hazır. Demirköprü Barajımız ve çevremizdeki baraj ile göletler bütün bu suları tek merkezden ve basınçlı şekilde bütün ovamızı sulayacağız. 365 gün ne zaman su lazım olursa tarlasında o suyu bulabilecek. Pilot uygulama olarak Manisa’mızın 1 milyon dekar arazisi var bu şekilde, tamamı sulanacak. Gölmarmara’da da 200 bin dönüm arazisinin borulama çalışmaları yapılıyor. Onu da kattığımızda 1 buçuk milyon dekar arazi Manisa ovasında dünyanın en verimli arazisi olacak. Bu projeyi inşallah Manisa’ya kazandıracağım.”