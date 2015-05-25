Özdağ; “Manisa’ya Aile Ve Sosyal Politikalar Kapsamında 1,1 Milyar TL Aktardık”

Manisa’da mevcut bulunan kamu kurumlarının il müdürlüklerini ziyaret ederek çalışan personele çiçek takdim eden AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, AK Parti iktidarı olarak Manisa’ya aile ve sosyal politikalar kapsamında 1,1 milyar TL ödeme yapıldığını kaydetti.AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ Manisa İl Müftülüğünü, İl Sağlık Müdürlüğünü ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaret esnasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların canla başla görevlerini layıkıyla yerine getirmek için gayret gösterdiğini belirten Özdağ, din adamlarının ayrı bir yeri ve önemi olduğuna dikkat çekerek kendilerini ‘toplumun manevi dinamikleri’ olarak tanımladı. Özdağ’a ziyaretleri esnasında AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kurum idarecileri ve partililer de eşlik etti.MİLLETLERİ AYAKTA TUTAN MANEVİYATLARI VE AHLAKLARIDIRMüftüler başta olmak üzere tüm din görevlilerinin çok önemli birer şahsiyet olduğunu kaydeden AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, “Meslekler arasında 3 meslek sahibi cüppe giyer. Bunlar din adamları, hukuk adamları yani Hakim, Savcı, Avukatlar ve Üniversite Hocalarıdır. İl Müftümüz Sayın Sinan Cihan’ı ziyaret etmekten memnuniyet duyuyoruz. Kendisi çok başarılı bir insan. Manisa’da yaklaşık bin civarında Hafız var. Bu sene de yaklaşık yüze yakın kişi gerek Hilaliye’de gerekse diğer yerlerde eğitimlerini tamamlayarak Hafız oldu. Bunlar sevindirici gelişmeler çünkü milletler maneviyatlarıyla yaşarlar. Milletleri ayakta tutacak olan en önemli şey dinleri, maneviyatları ve ahlaklarıdır” dedi.DİNE KARŞI İLGİ VE SAMİMİYET ARTTI“Türkiye’de son yıllarda dine karşı bazı kesimlerinin söylemlerinin tam karşıtı olarak daha büyük bir ilgi oluştu. Bu zaten insan olmanın tabiatında var” diyen Özdağ, “Başta Müftülerimiz, Müftü Yardımcılarımız olmak üzere bu işe gönül veren herkesin çok üstün hizmetleri var. Bu kişiler toplumun manevi dinamikleridir. Programlarımız dahilinde tüm kamu kurumlarını sırasıyla ziyaret ediyoruz ama Din görevlilerinin, adamlarının benim için ayrı bir yeri ve önemi var. Biz Din adamlarımıza karşı saygıda küsur etmemeye gayret ediyoruz. Onlarda manevi dinamik özelliklerini inşallah sürdürmeye devam edecekler. Manisa ilimizde muhafazakarlık ve dine karşı ilgi, hoşgörü hakim. Manisalılar hangi görüşe sahip olurlarsa olsunlar Allah’ın varlığını ve birliğini, vatanın bölünmez bütünlüğünü tartışmazlar” şeklinde konuştu.KAPLAN: ÜÇ SAĞLIK KURULUŞU TEK BİNADA BULUŞACAKİl Müftülüğüne yapılan ziyaretin ardından Manisa İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek sağlık çalışanlarına çiçek takdim eden AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ’ı İl Müdürü Metin Kaplan karşıladı. Genel üçlü yapı adı altında Moris Şinasi Hastanesinin bulunduğu alanda Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İl sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü için modern bir binanın yapım aşamasının devam ettiğini kaydeden İl sağlık Müdürü Metin Kaplan, “Yapılan bina 10 Dönüm üzerine 8 bin metrekare kapalı alanı olan son derece bir bina tamamlanmış olacak. Konferans salonu, yemekhanesi, modern büroları, otoparkıyla tamamlanarak 3 sağlık kurumunun tek bir bina altında modern ve günün şartlarına uygun bir şekilde hizmet verici olması memnuniyeti daha çok arttıracak. Sağlık Bakanımızın Manisa’ya geldiği gün böylelikle yerine gelmiş olacak, bu nedenle öncelikle Sağlık Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu’na, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni binamıza taşındıktan sonra şu anki mevcut binamız büyük bir ihtimalle 112 Acil sağlık Merkezinin hizmetine verilecek ama bu daha tam kesinleşmiş değil. Belki bir ihtimal Şehzadeler Diş Hastanesi Polikliniği olarak ta kullanılabilir ama o şekilde kullanıma yeterli gelip gelmeyeceğinin öncelikle tespit edilmesi gerekiyor” ifadesinde bulundu.HASTANELER OTEL KONFORUNDAAK Parti iktidarları döneminden önce Manisa’dan MR ve Tomografi için başka illere ve hastanelere vatandaşların sevk edilmek mecburiyetinde bırakıldığını ancak bugünün şartlarıyla Manisa’da hem hasta memnuniyetinin hem de sağlık hizmetinin zirve yaptığını kaydeden AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, “9 MR ve 12 Tomografi cihazı ile vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hastanelerimizde teknik donanım eksikliği kalmadı. Vatandaşlarımızı nitelikli sağlık hizmetiyle tanıştırıyoruz. Özellikle son 4 yılda Manisa il ve ilçelerine kazandırdığımız sağlık yatırımlarıyla hastanelerimiz artık otel konforuna ve güleryüzlü, işinde uzman sağlık personellerimiz sayesinde de ev sıcaklığına kavuştu” dedi.SGK’SI OLMAYAN 9 BİN 20 KADINA İKİ AYDA BİR MAAŞ BAĞLANDIGünün son ziyareti olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğünü ziyaret eden Özdağ, AK Parti iktidarı olarak Manisa’ya aile ve sosyal politikalar kapsamında 1,1 Milyar TL ödeme yapıldığını kaydetti. Özdağ, “Vatandaşlarımızın daha kaliteli bir hayat sürdürebilmesi için yeni ve kapsayıcı sosyal yardım ve destek programlarını hayat geçirdik. Eşi vefat eden ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan 9 bin 20 kadına iki ayda bir olmak üzere maaş veriyoruz. Muhtaç durumda bulunan askerlerimizin ailelerine askerlik süresi boyunca aylık 250 TL maaş bağladık. Bütün vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturan Genel Sağlık Sigortası uygulamasını hayata geçirerek Manisa’da 142 bin 803 kişiye 93,5 milyon TL prim ödedik. 2014 yılında Soma ilçemizde yaşanan en büyük iş kazasında maalesef 301 maden işçimiz şehit olurken ailelerinden birer kişiye kamu kurumlarında istihdam yarattık. Konut sahibi yaptık ve maaşa bağladık. Bu kazanın ardından günümüzde de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Murat Konan nezdinde şehit ailelerinin ve hayatta olan işçilerimizin yaralarını sarmak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Soma’da ne söz vermişsek tüm verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirdik” şeklinde konuştu.