MHP’li Vekil Adayı Coşkun Esnafı Dinledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa Milletvekili Adayı Yaşar Coşkun, seçim çalışmaları kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu.Coşkun’a ziyaretlerinde MHP Manisa İl Başkanı Tanju Balatlı, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Cemal Kutlar ve MHP parti teşkilatı üyeleri eşlik etti. Yarhasanlar mahallesi esnafını tek tek ziyaret eden Yaşar Coşkun, esnaftan olumlu tepki aldı. 7 Haziran seçimleri öncesi esnaftan destek isteyen Yaşar Coşkun, “Esnafımızın sorunlarını biliyoruz. İnşallah 7 Haziran seçimlerinden sonra sizlerin desteği ile mecliste esnafımızın sorunlarına en iyi şekilde çözüm üreteceğiz. Ben ve arkadaşlarım çözüm için varız.” dedi.Esnafın sorunlarını tek tek not alan MHP Manisa Milletvekili Yaşar Coşkun daha sonra Manisa Adliyesi’ne geçti.AVUKATLARDAN SICAK KARŞILAMAEsnaf ziyaretlerinin ardından MHP Manisa Milletvekili Adayı Zeynel Balkız ile Manisa Adliyesini ziyarete giden aday Yaşar Coşkun, adliye çalışanları ve avukatlar tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Avukatlarla ile sohbet eden Yaşar Coşkun, Manisa Adliyesi personelini tek tek ziyaret edip, 7 Haziran seçimleri öncesi destek istedi. Son olarak mahkeme salonunda bekleyen vatandaşlar ile sohbet eden Yaşar Coşkun daha sonra ziyaretlerine son verdi.