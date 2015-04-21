MHP’li Balkız, Gölmarmara’da Vatandaşları Dinledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa Milletvekili Adayı Av. Zeynel Balkız, Gölmarmara ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.Seçim çalışmaları kapsamında Manisa’nın ilçelerinde ziyaretlerde bulunan MHP Manisa Milletvekili Adayı Zeynel Balkız, bu kapsamda Gölmarmara ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Balkız’a ziyaretinde MHP’li ilçe yönetimi ve kadın kolları üyeleri eşlik etti. Tiyenli, Deynekler mahallelerinde vatandaşlarla sohbet eden Balkız, daha sonra bir sünnet düğününe katıldı. Sünnet merasiminin ardından Balkız ve MHP ilçe teşkilatı yöneticileri, Çömlekçiler mahallesinde düzenlenen Kutlu Doğum Haftası programına katıldı. Burada yoğun ilgi ve sevgiyle karşılanan MHP’li Balkız, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Balkız, MHP’nin bilgi birikimi ve güçlü kadrolarıyla iktidara yürüdüğünü belirterek, teveccühün bu seçimlerde MHP’den yana olduğunu gördüklerini söyledi. Programın ardından Balkız, ilçeden ayrıldı.