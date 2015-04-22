Manisa’da Fuarın Gözdesi Şehzade Tatlısı Oldu

Bu yıl 22. kez kapılarını açan Manisa Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı’nda Şehzadeler Belediyesi stant açtı. Belediyeye ait çalışmaların sergilendiği stantta ikram edilen ve sadece üzümden yapılan Şehzade tatlısı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.Geçtiğimiz yıl Türkiye’de düzenlenen 407 fuar arasında katılımcı sayısı bakımından ilk 5’e giren Manisa Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı bu yıl 22. kez açıldı. Açılışa Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve çok sayıda davetli katıldı. 21-26 Nisan tarihleri arasında açık kalacak olan fuarda gıda, yapı, iletişim, bilişim, otomotiv, sağlık gibi bir çok sektörden firma temsilcileri yer aldı. Toplam 113 firmanın yer aldığı fuarda bu yıl Şehzadeler Belediyesi de stant açtı. Katılımcı firmaları tek tek dolaşan protokol üyelerine Şehzadeler Belediyesi tarafından ’Şehzade tatlısı’ ikram edildi. Başkan Çelik, tatlının sadece üzümden yapıldığını belirterek, üzümün tanıtımına destek verdiklerini ifade etti. Vatandaşlar Şehzade tatlısını yiyebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Vali Erdoğan Bektaş ve Başkan Cengiz Ergün de tatlıyı çok beğendiklerini söyledi. Şehzadeler Belediyesi standında hizmetlerin anlatıldığı fotoğraflar ve videolar da en az tatlı kadar büyük ilgi gördü. Şehzadeler standı ilk günde, fuarda en çok ziyaret edilen stant oldu.