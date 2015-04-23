Kula Anaokulu 23 Nisan’ı Coşkuyla Kutladı

Kula Anaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte çeşitli gösteri ve oyunlarıyla büyük alkış topladılar.Anaokulu bahçesinde düzenlenen programa, Kula Anaokulu Müdürü Sedat Karakaya, okul öğretemenleri ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Kula Anaokulu Müdürü Sedat Karakaya yaptı. Karakaya, "23 Nisan, ülkemizde cumhuriyetin, demokrasinin ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilanıdır. Aynı zamanda, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır. Büyük Önder Atatürk’ün bu armağanları sayesinde gururlu ve mutluyuz." dedi. Anaokulu öğrencileri çeşitli kostümler giyerek davetlilere birbirinden güzel gösteriler sundu. Program sonunda öğrenciler ve veliler palyaçolar ile doyasıya eğlendi.