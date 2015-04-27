Hacırahmanlı Mahallesinde Başkan Yaralı Coşkusu

Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, haftalık olağan mahalle ziyaretleri kapsamında Hacırahmanlı Mahallesinde temaslarda bulundu.Hacırahmanlı’da ilk olarak Atatürk Mehmet Otan İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Yaralı, burada düzenlenen okul kermesine katıldı. Okula gelişinde öğretmen ve öğrenciler tarafından coşkuyla karşılanan Yaralı, okul bahçesinde kermes için börek yapan kadınlarla sohbet etti. Daha sonra öğrencilerin ellerinden tutarak okul bahçesini dolaşan Başkan Yaralı, minik öğrencilerin taleplerini dinledi. Yaralı, Hacırahmanlı için büyük projeler hazırladıklarını ve bunları hayata geçirmek için çalışma başlattıklarını söyledi.Başkan Yaralı, okul ziyaretinin ardından Osmanlı Ocakları Saruhanlı İlçe Başkan Yardımcısı Levent Ölçer’in merhum annesi için düzenlediği pilav hayrına katıldı. Ölçer’in Hacırahmanlı’daki ekmek fırınının önünde düzenlenen programda Başkan Yaralı, mahalle sakinleriyle birlikte pilav yedi ve sohbet etti. Yaralı’nın Hacırahmanlı ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, Belediye Meclisi üyeleri Fahrettin Ayçiçek, Burhan Tezcan, Ramazan Murdan, Mahalle muhtarı Gökhan Dayı ve Osmanlı Ocakları Saruhanlı İlçe Başkanı Mehmet Ali Kabakçıoğlu da hazır bulundu.