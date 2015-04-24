Esnaf, MHP’li Coşkun’u Çiçeklerle Karşıladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa Milletvekili adayı Yaşar Coşkun, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine devam etti.Cuma Namazı çıkışı çarşı esnafını, MHP milletvekili adayı Zeynel Balkız ve parti teşkilatı ile birlikte ziyaret eden Yaşar Coşkun’u esnaf çiçeklerle karşıladı. Çarşı esnafını tek tek ziyaret eden Yaşar Coşkun, esnaftan olumlu tepkiler aldı. 7 Haziran seçimleri öncesi esnaftan destek isteyen Yaşar Coşkun, “Ekonomik olarak zor günlerden geçiriyoruz. Esnafın sorunlarını iyi bilen biriyim. Küçük esnaf kan alıyor. İnşallah sizlerden alacağımız destek ile 7 Haziran seçimleri sonrası bu kötü tabloyu düzelteceğiz.” dedi. Çarşı esnafı tarafından güler yüzle karşılanan Yaşar Coşkun’a bir esnaf çiçek takdim etti.“ÇÖZÜM REÇETESİ BİZDE”Çarşı esnafı ziyareti sonrası kuyumcular çarşısına uğrayan MHP Manisa milletvekili adayı Yaşar Coşkun, esnafın dertlerini dinleyerek, sohbet etti. Esnafın şikayetleri üzerine konuşan Yaşar Coşkun; “ Dövizin istikrarsızlığı kuyumcu esnafını da etkiledi. Ekonomi son yıllarda sıkışmış vaziyette. Çözüm reçetesi bizde. Vereceğiniz destekler ile sıkıntılarınızı en iyi şekilde TBMM’de çözeceğiz. Biz sizler için varız. Desteklerinizi bekliyoruz.” şeklinde konuştu.