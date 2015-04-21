Başkan Yaralı Asker Adaylarını Ağırladı

Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, askere gidecek gençleri makamında kabul etti.Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, ziyarette yaptığı konuşmada, askerliğin vatan borcu olduğunu, davul zurnayla askere giden gençlerin bu kutsal görevi en iyi şekilde tamamlayıp evlerine dönmeleri diledi.Yaralı, "1995/2 tertip gençlerimizi askere uğurluyoruz. Gençlerimiz önümüzdeki haftalarda Türkiye’nin dört bir yanındaki birliklerine teslim olacaklar. Vatana ve millete karşı kutsal görevlerini yerine getirmek için gidiyorlar. Her biri bir birinden değerli pırıl, pırıl gençlerimiz, inşallah güle güle giderler, kendilerine şimdiden hayırlı tezkereler diliyorum. Atalarımız Çanakkale’de bu vatan için canını verdi. Onların çabası ile bu memleketi kurduk ve bu günlere geldik. Şimdi bizim de bu vatan için bir görevimiz var. Bu görev askerliktir. Bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz.”Başkan Yaralı, konuşmasının ardından gençlere hediyeler de takdim etti. Asker adayı gençler ise, memleketin birliği ve dirliği için her türlü göreve hazır olduklarını dile getirdi.Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcıları Cevdet Aydın, Mustafa Ercan Bilgiç ile belediye meclisi üyeleri Eşref Doğrukıran ve Ramazan Murdan da hazır bulundu.