Başkan Çerçi’den Regaip Kandili Mesajı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Yardımlaşma ve dayanışma hislerinin, hayır ve iyiliklerin artarak yoğunlaştığı üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili’nde kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularımızın güçlenmesi diliyorum.” dedi.Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mehmet Çerçi mesajında şu ifadelere yer verdi: “Biz müminler için bütün günler ve aylar, Allah’ın rızasını kazanma amacıyla ve ubudiyet bilinciyle geçirilir. Ancak üç aylar olarak bilinen bu aylar, manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı bir mevsimdir. Bu ayların içinde bazı geceler ise bu coşkunun heyecana ve manevi zevke dönüştüğü müstesna zaman dilimleridir. Regaip kandili de bu önemli gecelerden birisidir. Allah’ın izni ile bu hafta Perşembe gününü Cuma güne bağlayan gece Regaip kandilini idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşayıp, bu gecenin feyzinden, bereketinden ve hayrından istifade edeceğiz inşallah. Böylesi mübarek gece ve kandiller, insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel gecelerdir. Bu hayırlı gecenin, hepimizin günahları için bir bağışlanma, gönüllerimiz için huzur, hastalarımız için şifa, dertlilerimiz için deva, borçlularımız için eda vesilesi olmasını temenni ederim. Sevgili Peygamberimiz, bu geceye ulaştığında; ‘Allah’ım, Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur’ diye dua etmiştir. Öyleyse bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek, yüce dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Regaip Kandilini ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.’’