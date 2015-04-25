Başkan Çerçi Yabancı Konukları Ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 475. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali nedeniyle Manisa’da bulunan yabancı konukları makamında ağırladı.Kazakistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya, Endonezya, Arnavutluk, Almanya Ingolstadt, Tunus, Moğolistan ve Kırgızistan’dan gelen konukları makamında tek tek ağırlayan Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, konukları ile uzun uzun sohbet etti. Ziyaretlerde, Belediye Başkan Yardımcıları Ramis Şiyak ve Şule Uygur, belediye meclis üyeleri Ahmet Karakaş, Arif Alkan, Necip Denktaş, İsmail Kadıoğlu, Ozan Otçuoğlu, Gürkan Koyuncu, Mustafa Gürler ve Cemal Akar da hazır bulundu. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, dünya ülkelerinin katılımıyla Mesir Macunu Festivali’nin daha renkli ve daha da anlamlı bir şekilde gerçekleştirildiğini dile getirdi. Yabancı konuklar da Başkan Çerçi’nin kendilerine gösterdiği yakın ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendi ülkelerini tanıtan hediyeler takdim etti. Başkan Çerçi, "Balkan ülkeleri ve Türkiye olarak kadim bir tarihi paylaştık. Benzer kültürleri yaşıyoruz, yaşatıyoruz. Dostlarımızı, kardeşlerimizi Manisa’da görmekten ve Yunusemre belediyemizde ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduk. Türkiye olarak Avrupa Birliği’ne girdiğimiz takdirde daha yakın ilişkiler içerisinde çalışma fırsatımız olacağına inanıyorum. Yunusemre, Manisa’nın gelişen ve değişen yüzü. Hem sanayi açıdan hem de tarımsal açıdan en önemli ilçe konumundayız. Her gün gelişen ve büyüyen bir ilçeyiz. Limana uzaklığımız sadece 30 km. Bu sanayimiz içinde önemli bir unsur. Bunun yanı sıra dünyada üretilen kuru üzümün yüzde 50’si Manisa’mızda üretilmektedir. Umarım konuklarımız, festival çerçevesinde Manisa’ya yapmış oldukları ziyarette iyi vakit geçirmiş ve Manisamızı tanıma fırsatı bulmuşlardır." dedi. Yabancı konuklar ise Manisa’da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, Türkiye’ye ve özellikle de Manisa’ya bundan sonra daha sık gelmeyi düşündüklerini ifade ettiler. Makamda yapılan hediyeleşme töreninin ardından Belediye Meclis Salonu’nda 475. Mesir Macunu Festivali’ne katılan yabancı halk dansları ekipleriyle buluşan Başkan Çerçi, festivali renklendirdikleri için ekiplere teşekkür ederek, hediye takdim etti.