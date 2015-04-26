Balkız’a Sevgi Seli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa Milletvekili adayı Av. Zeynel Balkız, Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesinde yaptığı ziyaretlerde büyük ilgi gördü. Vatandaşların sevgi seliyle karşılaşan Balkız, ‘Bizimle yürü Manisa’ mesajı verdi.MHP Manisa Milletvekili adayı Zeynel Balkız Laleli Mahallesindeki ilk ziyaretini Laleli Mahalle muhtarı Bedriye Pehlivan’a gerçekleştirdi. Muhtar ziyaretinin ardından Laleli esnafını ziyaret eden Balkız, esnafın sıkıntılarını ve dertlerini dinledi. Balkız MHP kadrolarının esnafla ilgili politikalarını anlatarak, siftah yapamayan esnafın, cebinde parası olmayan ve geçim güçlüğü çeken vatandaşlar için çare ve çözümün MHP kadrolarında olduğunu anlattı. Esnaf tarafından büyük bir sevgi seli ile karşılanan Balkız, “Manisa MHP ile yürüyor” dedi.PAZARYERİNİ DE ZİYARET ETTİLaleli esnafının ardından Pazaryerini de ziyaret eden Balkız ve MHP Yunusemre İlçe Teşkilatı yöneticileri pazaryerindeki esnaf, üreticiler ve vatandaşlarla samimi bir diyalog kurarak herkesle kucaklaştı.Vatandaştan ve esnaftan aldığı güzel temenniler doğrultusunda üreticilerin, pazarcı esnafının ve vatandaşın sıkıntılarını dinleyen Balkız, “Nüfusumuz her geçen gün artıyor. Büyük bir ülkeyiz şuan ki iktidarın politikaları yüzünden üreticimize destek verilmeyen üretemeyen bir toplum olduk. Doğal olarak üretimin az olduğu bir toplumda bu sıkıntılar üreticilerin yanı sıra esnafa ve vatandaşa yansıyor. Fiyatlar almış başını gidiyor. Karnı tok olanlar vatandaşın ay sonunu nasıl getireceklerini düşünmüyor.” diyerek, MHP kadrolarının sorunların çözümü için hazır olduklarını ifade etti.