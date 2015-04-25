2071 Gençlik Hareketi’nden Lokma Hayrı

2071 Gençlik Hareketi Manisa İl Başkanı Hamza Onur Kara ve yönetim kurulu üyeleri, Regaip Kandili dolayısıyla Demokrasi Meydanı’nda lokma hayrı düzenledi.Regaip Kandilinin, mübarek üç ayların manevi sofrasına ve bereket iklimine açılan bir kapı olduğunu vurgulayan Kara, "Allah’ın rahmetinin üzerimize manevi bir sağanak gibi yağdığı, mağfiretinin, lütuf ve kereminin bizleri kuşattığı, mübarek üç ayların manevi ikliminin ilk esintisi Regaip Kandili’ni idrak ediyoruz. Gecesi ve gündüzüyle üç aylar, hepimiz için nefis muhasebesiyle kendimizi kontrol etmemiz gereken bir dönemdir" dedi.Üç aylar içinde yer alan Regaip Kandili’nde kulun Rabbine daha fazla yakınlaştığını belirten Hamza Onur Kara mesajında şunları kaydetti:"Bu gecede kalpler aynı duygu etrafında birleşip çarpar, eller aynı düşüncelerle semaya açılır, gözlerden aynı hissiyatın yaşları süzülürken, dillerden dua ve tespihler aynı aşkla dökülür. Gönül sesimizi biraz daha net duymamıza vesile olan bu kutlu geceyi, doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin, barış içinde yaşamanın, yaratılanı yaratandan ötürü sevmenin, hoşgörünün, ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu hissederek idrak etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm İslam aleminin üç aylar ve Regaip Kandili’ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını, bütün insanlığa rahmet, mağfiret, sevgi ve huzur getirmesini, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim."