Yıldız: “Milliyetçi Hareket, Birinci Parti Olacak”

MHP Malatya Milletvekili Adayı Avukat Arif Yıldız, 7 Haziran Genel Seçim çalışmaları kapsamında Sümer Park’ta piknik yapan vatandaşları ziyaret etti. Yıldız, Milliyetçi Hareket’in Türkiye’de iktidar, Malatya’da birinci parti olacağını söyledi.Yıldız, bahar ayının gelmesiyle Sümer Park’ta piknik yapan vatandaşları ziyaret etti. Ziyarete MHP Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gülay Coşkun, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Türk Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Ekrem Şenol ile partililer katıldı. Sümer Park’taki 7 den 70’e tüm vatandaşların sorunlarını, sıkıntılarını dinleyen MHP’li Yıldız yaşlılarla yaşlı, gençlerle genç, çocuklarla çocuk oldu. Özellikle gençlerin MHP’li Yıldız ile hatırlara fotoğrafı çektirmek istemeleri ise gözlerden kaçmadı.“İNSANLARIMIZ GELECEĞİNDEN ENDİŞELİ”MHP Malatya Milletvekili adaylarının 7 Haziran Genel Seçim çalışmalarını dört bir koldan yürüttüğünü belirten Avukat Arif Yıldız, “Sümer Park’taki vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın sorunlarını sıkıntılarını dinledik. Vatandaşlara, Milliyetçi Hareket iktidarında sorun ve sıkıntılarının çözüm yollarını anlattık. Malatya’da tüm Türkiye’de olduğu gibi vatandaşların yaşadıkları ciddi sıkıntılar var. İnsanlarımız geleceğinden endişeli olduğunu gördük. AKP yönetiminden bıkmış durumdalar. Vatandaşlarımızı şikayetlerini her fırsatta bize iletiyorlar. Bu sıkıntıların çözüm yollarının neler olduğunu Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı olarak bire bir anlatıyoruz” diye konuştu.“İşsizliğe nasıl çözüm bulacağımızı, yoksul insanlarımızı nasıl kalkındıracağımızı, Malatya’ya nasıl hizmetlerde bulunacağımızı tek tek anlatıyoruz” diyen MHP’li Yıldız, gördükleri kadarıyla da Milliyetçi Hareket Partisi’nin birinci parti olma yolunda hızlı bir şekilde ilerlediğini kaydetti. Milliyetçi Hareket iktidarının her geçen gün daha büyük adamlarla ilerlediklerine dikkat çeken Yıldız, “Allah’ın izniyle de 7 Haziran’da bu iş bitmiş olacak. Milliyetçi Hareket iktidarı, AKP’nin 14 yıldır Malatya’ya verdiği sıkıntıları ve sorunları ortadan kaldıracaktır. Türkiye’de tek başına iktidar, Malatya’da da birinci parti olacaktır” dedi.Dar gelirli vatandaşların sorunlarının MHP iktidarında öncelikleri olacağını kaydeden Yıldız, yoksulluğu ortadan kaldırmak ve adil gelir dağılımı sağlayacak bir çalışma içinde olacaklarını söyledi. Yıldız, dar ve sabit gelirli vatandaşların gelirlerini ekonomik ve sosyal politikalarla arttıracaklarını, fazla mesai yerine yeni istihdamını teşvik edeceklerini söyledi. Çalışma şartlarını iyileştireceklerini, adaletli bir ücret sitemi oluşturacaklarını ifade eden Yıldız, yoksulluk, işsizlik ve yolsuzlukla mücadele etmek için milli seferberlik başlatacaklarını kaydetti.“ASGARİ ÜCRET VELİNİMET OLDU”Sümer Park’ta piknik yapan vatandaşlar ise en çok işsizlik ve evlerini geçindirmeden yakındılar. Asgari ücretin velinimet haline getirildiğini vurgulayan vatandaşlar, özellikle gençlerin işsizlik sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirttiler. Asgari ücretin açlık sınırının üzerinde olması gerektiğini belirten vatandaşlar, emeklilerin durumunun da iyileştirilmesi gerektiğini söylediler. Ülkenin ve Malatya’nın hem ekonomik hem sosyal yönden her geçen gün kötüye gittiğini belirten vatandaşlar, özellikle de ülkenin birlik, beraberlik ve dirliğinde yaşanan sıkıntıların bir an önce bertaraf edilmesi gerektiği vurguladılar.