Yeşilyurt’ta Hem Kutlama, Hem Anlaşma

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) baraj maçında Demirspor’u uzatmalarda 3-1 yenerek, gelecek sezon da BAL’da mücadele etme hakkını kazanan Malatya Yeşilyurspor’da futbolcular, teknik heyet ve yönetim kutlama yemeğinde bir araya geldi.Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu’nun da yer aldığı yemekte Demirspor karşısında alınan başarıdan dolayı yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcuları kutladı.Yeşilyurt’taki yemekte başkan Sucu, takımın teknik sorumlusu Mustafa Taşar ile de birebir görüşerek, önümüzdeki sezonla ilgili fikir alışverişinde bulundu.Bu arada Yeşilyurtspor yönetiminin önümüzdeki sezonun planlaması ile ilgili olarak Mustafa Taşar ile yola devam edip, iddialı bir takım oluşturma düşüncesinde olduğu belirtildi.Bu doğrultuda Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu’nun önümüzdeki hafta Taşar ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.Mustafa Taşar’ın ise başkan Sucu’ya hedefi ve vizyonu olan bir takımda görev almaya hazır olduğunu ilettiği belirtildi.