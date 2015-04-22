Vali Kamçı, Malatya Tanıtım Platformu Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Malatya Tanıtım Platformu üyeleri Vali Kamçı’yı ziyaret ederek, yürüttükleri ve yürütecekleri faaliyetler hakkında bilgiler verdiler.Malatya Tanıtım Platformu’nda yer alan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Ekkoç, Fırat Kalkınma Ajansı Kurumsal Koordinasyon Birimi Başkanı Murat Karaca ve personeli, Platform Başkanı Mehmet Fendoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürü Akan Aydoğan, Türk Hava Yolları Satış Müdürü Hasan Özgül, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye yetkilileri, Malatya Kültür A.Ş. yetkilileri, AB Malatyalılar Dernek ve Malatya Sporlular Dernek Başkanı, KOSGEB, TURSAB yetkilileri başta olmak üzere, ilimizde faaliyet gösteren turizm acenteleri ile otel yöneticilerini kabul eden Vali Kamçı, platform üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.Vali Kamçı, platformun amacının Malatya’nın kültürel ve turistik yönden tanıtımına katkı sağlamak olduğunu, Malatya’nın turizm yönünden olması gerektiği seviyede olmadığını, bu seviyenin yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Vali Kamçı, “Sivil toplum örgütü olarak arkadaşlarımız platform adı altında toplanmışlar. Malatya’nın tanıtımına nasıl katkıda bulunabiliriz, onun çalışmalarını yapacaklar kendilerine başarılar diliyorum” dedi.Fırat Kalkınma Ajansı Kurumsal Koordinasyon Birimi Başkanı Murat Karaca ise, “Malatya’da yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının arttırılması amacı ile turizm sektöründe yer alan paydaşların tamamı bir araya gelerek bu işe katkı sunmak istediklerini belirttiler, bu amaçla toplanarak bir sivil toplum örgütü kurarak platform şemsiyesi adlında Malatya’nın tanıtımına katkı sunmak istiyorlar. Bu sebeple Valimizi ziyaret ediyoruz. Malatya’ya hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.