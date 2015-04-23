Türk Kızılayı Malatya Şubesi’nden Kutlu Doğum Etkinliği

Kutlu Doğum Haftası kapsamında, dün Türk Kızılayı Malatya Şubesi ve Yusuf Ziya Pasa Cami cemaati tarafından düzenlenen organizasyonda, vatandaşlara Kızılay’ın sosyal projeleri, yardımları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca kadınlar arasında “Peygamber Efendimizi Anlamak” konulu bir sohbet düzenlendi.Program çerçevesinde Hz. Muhammed’in güzel ahlakı, merhameti, cömertliği, yardımseverliği ve diğer özellikleri anlatıldı. Kuran’ı Kerim ve hadisler eşliğinde Hz. Muhammed’in (S.A.V) misyonu öğretisi dile getirildi ve anlaşılmaya çalışıldı. Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Avukat Umut Yalçın, “O’nun en büyük özeliklerinden olan yoksula, yetime, kimsesize merhametini anlattık. Kızılay’ın Peygamber ahlakının temeli olan yoksula, yetime, kimsesize yardım işini devam ettirme misyonu üstlendiğini ve bunu devam ettirmeye çalıştığını, varlıklıdan alıp yoksula ulaştırmaya aracılık etmeyi üstlendiği, bu amaçla yönetimde çalışan ve gönüllüleriyle bu yolda seferber olduğumuz misafirlerimize anlatmaya çalıştık" dedi.Program, Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Gazal Karalı’nın yönetiminde, Kızılay gönüllüleri Hilal Ak, Gamze Ergöç, Derya Aslan, Senem Akgün, Büşra Türkan ve Tuğçe Alıcı’nın elleriyle hazırladığı lokumların dağıtılmasıyla sonlandı.