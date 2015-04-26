Mustafa Şahin: “Malatya’da 6’da 6 Yapacağız”

AK Parti Malatya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Mustafa Şahin, genel seçim çalışmaları kapsamında Yeni Sanayi Sitesi ve Kışla Caddesi esnafını ziyaret etti. Şahin, AK Parti’nin Malatya’da 6’da 6 yapacağını söyledi.AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ilk olarak Yeni Sanayi Sitesinde esnafı ziyaret etti. Tek tek esnafla bir araya gelen Şahin, esnafın yaptıkları işler hakkında bilgi aldı. Esnafın dua ve desteklerini alan Şahin, vatandaşlarla da sohbet etti. Şahin, ziyaretlerinin ikinci durağında Kışla Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Bir çiçekçi esnafı Şahin’e gül takdim ederken, bir esnaf, AK Parti’yle birlikte Türkiye’de büyük bir değişimin yaşandığını ifade etti. Bir otobüs firmasının işletmecisi ise, AK Parti’nin Türkiye’de önemli çalışmalara imza attığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’na dua ettiklerini söyledi. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Şahin, vatandaşların ve esnafın yoğun ilgisi altında ziyaretlerde bulunduklarını ifade etti. Vatandaşların görüş ve düşüncelerinin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Mustafa Şahin, “Önümüzde 7 Haziran seçimleri var. 7 Haziran öncesi alan taraması yapmış olduğumuz bu dönemde; özellikle vatandaşlarımız, bugüne kadar bizim siyasette yapmış olduklarımızla alakalı karnemizi veriyorlar” dedi.Milletvekili Şahin, Malatya’da 6’da 6 yapacaklarından hiç şüpheleri olmadığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: “AK Parti’ye oy veren hiçbir arkadaşımızdan pişmanlık duymadık. Bugüne kadar bizim yanımızda yer almayan; kararsız kalan ya da başta ana muhalefet partisi olmak üzere onlara verilen oyların sorgulandığını görüyorum. Kesinlikle bugün artık eski Türkiye’nin unsurlarını, mimarlarını, bugüne kadar insanlarımıza hiçbir şey veremeyen başta ana muhalefet partisi olmak üzere vatandaşlarımız artık bu seçimden itibaren onların kendilerini yeni baştan çek edebilmesi açısından bir fırsat olduğunu düşünüyorlar. Bu seçimde bütün oyların AK Parti’ye geleceği noktasında vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde bunu görüyoruz. Ben eminim, bu seçimde Türkiye’de anayasayı yeni baştan değiştirecek kahir çoğunluğu bulacağız ve Malatya’da 6’da 6’yı yapacağız.”