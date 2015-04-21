Malatya’da Mesleki Tanıtım Günleri

Malatya’da 2 gün sürecek olan mesleki tanıtım günlerinde, öğrencilere ileride seçecekleri meslekler konusunda yardımcı olunuyor.Malatya İŞKUR tarafından Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen tanıtım günlerine, İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Söylemez ile kurum yetkilileri ve öğrenciler katıldı.Lise 11 ve 12’inci sınıf öğrencilerinin katıldığı tanıtım günlerinin açış konuşmasını yapan İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman, mesleki tanıtım günlerinde doktor, hemşire, savcı, muhasebeci, mühendis, mimar,polis ve astsubay gibi meslek dalları hakkında öğrencilere uzmanlar tarafından mesleğin cazipliğinin anlatılacağını söyledi. Küçük yaşlardaki çocuklarda genellikle “Büyüyünce ne olacaksın?’ gibi soruların sorulduğunu çocukların ise bu soruya genellikle hayali cevaplar verdiğini belirten Toman, amaçlarının lise çağındaki gençlere ileride yapmak istedikleri meslekleri anlatmak olduğunu söyledi.İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Söylemez ise, 2 gün sürecek olan bu programda amaçlarının katılan öğrencilerin en iyi şekilde bilinçlenerek ayrılması olduğunu dile getirdi. Gelecekte meslek seçimi için bu toplantının iyi bir fırsat olduğunu belirten Söylemez, bu nedenle de öğrencilerin bu şansı en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.Açış konuşmalarının ardından bahse konu mesleklerden uzman kişiler öğrencilere meslekleri ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler.