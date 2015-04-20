Malatya’da BBP’ye Katılım

Geçtiğimiz günlerde Millet Partisi’nden toplu istifa eden üyeler, Büyük Birlik Partisi’ne dahil oldular.Millet Partisi (MP) İl Yönetimi toplu istifa etmiş, istifa nedeni olarak ise partide yaşanan olumsuzlukları göstermişlerdi. MP’den istifa eden üyeler bugün Büyük Birlik Partisi’ne (BBP) dahil olduklarını açıkladılar.BBP il binasında gerçekleştirilen programa BBP İl Başkanı İbrahim İşleyen, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Solmazgül, MP Eski Yeşilyurt İlçe Başkanı Sami Tunç ve yönetimi, MP Eski Merkez İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, BBP Milletvekili Adayı Derviş Erdoğan, BBP Milletvekili Adayı Av. Selma Altıntaş ve üyeler katıldı.Üye katılımlarıyla ilgili bir konuşma yapan BBP İl Başkanı İbrahim İşleyen, “Bugün MP yönetiminden istifa eden Sayın Sami Tunç ve yönetimine, ayrıca Sayın Mustafa Durmuş ve arkadaşlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünden itibaren BBP çatısı altında siyasete devam edecekler. Her zaman söylüyoruz; temiz bir siyaset için tek adres BBP’dir” ifadelerine yer verdi.