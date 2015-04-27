Madrid’ten Önemli Bilgilerle Döndüler

Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2014-2-TR01-KA102-001609 numarası verilerek kabul edilen “Avrupa Birliği Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemlerinin İncelenmesi” adlı proje İspanya’nın Madrid kentinde başarıyla gerçekleştirildi. Projeye katılan Malatya Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de önemli incelemeler ve eğitimleri alma fırsatı yakaladı.Ankara Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın yasal temsilciliğinde hazırlanan, Malatya Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de yurtiçi ortağı olarak katıldığı proje eğitimleri; İspanyol demiryolu işletmecisi ADİF ve RENFE tarafından verildi.Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, AB Proje Koordinatörü Fikret Nurettin Kapudere, proje ile ilgili şu bilgilere yer verdi:“Proje sayesinde, Emniyet Yönetim Sistemi ve Emniyet kültürünün oluşturulması, bir sistemin nasıl kurgulandığı, kurulduğu, uygulandığı gibi konuları inceleme ve eğitimlerini alma fırsatını yakaladık. TCDD’nin insan ve ulaşım güvenliğine yönelik yüksek dereceli bir emniyet bilincini hayata geçirmesine de öncülük edeceğine inandığımız alanında uzman bir grup ile çalıştık. TCDD’nin demiryolu ulaşımının emniyet yönetim sisteminin de Avrupa Birliği’ne girmeye aday olduğunu gözlemledik. Alanında uzman kişi ve kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirilen bu proje için emeği olan arkadaşlarıma, paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte, yüksek bir emniyet bilincinin gelişmesi, emniyet kültürünün demiryollarında oluşturulması adına edindiğimiz bilgi ve deneyimleri, başta raylı sistemlerde okuyan öğrencilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza ulaştırmak için çalışacağız. Bize bu fırsatı sağlayan Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’na tekrar teşekkür ediyorum.”