“kurşunlu Benim İçin Özeldir”

Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları Kurşunlu Yatılı Bölge Okulu’nu ziyaret etti. Okul Müdürü Mesut Ulutaş’tan okulun sorunları ile ilgili bilgiler alan Başkan Millioğulları, “Kurşunlu bölgesi benim için çok özeldir” dedi.Kurşunlu Mahallesini ziyaret eden Hekimhan Belediye Başkanı Millioğulları, okulun ve okul çevresinde ikamet eden vatandaşların da sorunlarını dinledi. Kurşunlu bölgesinin kendisi için çok özel olduğunu belirten Millioğulları, okul bahçesine fidan dikimi gerçekleştirdi. Beraberindeki belediye personeli ile 20 adet fidan diken Millioğulları öğrencilerle ve okul personeli ile sohbet etti.Okul Müdürü Mesut Ulutaş ise, “Hekimhan Belediyesi, okulumuza ve çevremize birçok katkı sunacaktır. Bundan sonraki süreçte belediyemizin yardımlarını bekliyoruz” diye konuştu.Okul ve belediye işbirliğinde birtakım projelerin yapılması planlanırken, oldukça esprili vakitlerin geçirildiği sohbette Belediye Başkanı Millioğulları öğrencilerle ve tüm personel ile tek tek vedalaşarak, okuldan ayrıldı.Ş.S-VSA-Y)