Kardeş Okul Projesiyle Kitapsız Okul Kalmayacak

Deniz Kitapevleri, yeni bir proje hayata geçirdi. “Kardeş Okul” Projesiyle yola çıkan Deniz Kitapevleri, okullardaki kütüphane eksikliğini gidermek için okullara kitap yardımı yapıyor.Proje hakkında bilgiler veren Deniz Kitapevleri Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özdemir, “Malatya’da ve birçok ilde okullarda kütüphanelerin yetersiz olduğu öğrencilere yeterli miktarda kaynağa ve bilgiye ulaşamadığı kanısı var olmasına rağmen gerekli ve yeterli adımlar atılamamaktadır. Deniz Kitapevleri olarak yeni bir projeyi hayata geçirdik. Geleceği Kültürle İnşa Ediyoruz’ sloganıyla çıktığımız bu yolda Malatya’da üç yıldır düzenlemiş olduğumuz Deniz Kitapevleri Kitap Festivali ile 70’i aşkın yazarın yüz binlerce okuyucusuyla bir araya gelmesi sağlanmıştır. Bu projenin devamı olarak yeni bir organizasyona başlamış bulunuyoruz. Geleceği emanet edeceğimiz nesillere katkı sunmak amacıyla Deniz Kitapevleri olarak özellikle devlet okullarımızın kütüphanelerindeki eksikleri gidermek adına başlatmış olduğumuz ‘Kardeş Okul’ kampanyası kapsamında 12 okulumuza kitap yardımları yapılmıştır. Gelecek nesillerin temsilcileri olan öğrencilerimizin gözlerindeki parıltıları yerinde tespit etmiş olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kardeş okullarımızla kurulan bağlarımız daimiyet arz edecek. Ayrıca bu kampanyamız 12 okulla kısıtlı kalmayacak, tüm Malatya’yı sarması ümidimiz ve temennimizdir” ifadelerine yer verdi.