İnönü Üniversitesi’ne Dostluk Barış’ı Ödülü

Medya İhtisas Gazetecileri Federasyonu tarafından organize edilen “Türkiye Başarı ve Uluslararası Dostluk Barış Ödülleri” töreninde İnönü Üniversitesi’ne ödül verildi.Çarşamba günü Ankara’da gerçekleşen ve İnönü Üniversitesi’nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünsal Özgen ile Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ın hazır bulunduğu ödül törenine, İçişleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu, İzmir Milletvekili Rıfat Said, belediye başkanları, gazeteci-yazarlar, akademisyenler, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Avrupa birincisi ve dünya ikincisi unvanını elinde bulunduran İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin göstermiş olduğu bu başarı sebebiyle ödüle layık görüldüğünün anons edildiği törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünsal Özgen ile Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a “Türkiye Başarı ve Uluslararası Dostluk Barış Ödül”ü takdim edildi.